Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Рашид Рахимов: "Локомотив" - претендент на чемпионство? Не стоит торопить события

Бывший главный тренер "Терека" (ныне "Ахмат") Рашид Рахимов поделился мнением о выступлении московского "Локомотива" в нынешнем сезоне РФПЛ.

"Локомотив" - претендент на чемпионство? Прошло всего 16 туров. Не стоит торопить события. Мы видели, что в матчах с командами, уступающими в классе, железнодорожники испытывают определенные сложности: "Амкар", "Тосно", "Уфа", тот же "Шериф".

"Локомотив" любит действовать на контратаках, вторым номером, и в игре с ЦСКА предпочитал играть так же. Даже второй свой мяч, уже находясь в большинстве, подопечные Юрия Семина забили в ходе быстрого контрвыпада.

Все еще будут терять очки. К тому же четыре ведущие российские команды параллельно участвуют в еврокубках. Весной все они, будем надеяться, продолжат свой путь уже в плей-офф", - цитирует Рахимова RT.
Сегодня, 02:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.