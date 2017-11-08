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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Баскаков: если бы игрока "Рубина" удалили, был бы скандал
Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков в эфире программы "Свисток" разобрал работу арбитра матча 16-го тура российской Премьер-Лиги "Рубин" — "Зенит" (0:0) Романа Галимова.
После этой встречи Роберто Манчини выразил мнение, что защитник "Рубина" Владимир Гранат должен был получить красную карточку в первом тайме.
"На 78-й минуте Смольников упал в чужой штрафной. Судья всё видел. На мой взгляд, игрок "Зенита" инициирует контакт, а соперник на это не ведётся. Не вижу контакта ни вверху, ни внизу. Но не сказал бы, что это чистая симуляция. Скорее, надо было просто продолжить игру.
На 24-й минуте Гранат в центре поля сбил Кокорина. Поддержу арбитра, показавшего жёлтую карточку. Рядом были ещё трое защитников, и это просто срыв перспективной атаки. Если бы, как сказал Манчини, удалили футболиста "Рубина", то был бы скандал", - сказал Баскаков.
После этой встречи Роберто Манчини выразил мнение, что защитник "Рубина" Владимир Гранат должен был получить красную карточку в первом тайме.
"На 78-й минуте Смольников упал в чужой штрафной. Судья всё видел. На мой взгляд, игрок "Зенита" инициирует контакт, а соперник на это не ведётся. Не вижу контакта ни вверху, ни внизу. Но не сказал бы, что это чистая симуляция. Скорее, надо было просто продолжить игру.
На 24-й минуте Гранат в центре поля сбил Кокорина. Поддержу арбитра, показавшего жёлтую карточку. Рядом были ещё трое защитников, и это просто срыв перспективной атаки. Если бы, как сказал Манчини, удалили футболиста "Рубина", то был бы скандал", - сказал Баскаков.
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