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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Георгий Джикия: до сих пор есть подержанная "мазда", но сейчас езжу на "мерседесе"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, на каком автомобиле ездит и добавил, что старается передвигаться спокойно.
– Еще зимой простой балашихинский парень, как я читал, ездил на подержаной "мазде", на которую вы несколько лет копили во второй лиге.
– Она по-прежнему у нас в семье. До сих пор на ней иногда приходится передвигаться.
– В "Спартаке" над вами, глядя на нее, не прикалываются?
– В команду на ней не езжу. Купил "мерседес". Обычный. А в "Амкаре" пользовался такси, потому что там самая дальняя поездка выходила 107 рублей максимум.
– Гоняете быстро?
– По-разному. Но в основном спокойно. Максимальный штраф приходил на 500 рублей. Это – превышение на 20-40 километров в час.
"Спорт-Экспресс"
– Еще зимой простой балашихинский парень, как я читал, ездил на подержаной "мазде", на которую вы несколько лет копили во второй лиге.
– Она по-прежнему у нас в семье. До сих пор на ней иногда приходится передвигаться.
– В "Спартаке" над вами, глядя на нее, не прикалываются?
– В команду на ней не езжу. Купил "мерседес". Обычный. А в "Амкаре" пользовался такси, потому что там самая дальняя поездка выходила 107 рублей максимум.
– Гоняете быстро?
– По-разному. Но в основном спокойно. Максимальный штраф приходил на 500 рублей. Это – превышение на 20-40 километров в час.
"Спорт-Экспресс"
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