Георгий Джикия: до сих пор есть подержанная "мазда", но сейчас езжу на "мерседесе"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, на каком автомобиле ездит и добавил, что старается передвигаться спокойно.– Она по-прежнему у нас в семье. До сих пор на ней иногда приходится передвигаться.– В команду на ней не езжу. Купил "мерседес". Обычный. А в "Амкаре" пользовался такси, потому что там самая дальняя поездка выходила 107 рублей максимум.– По-разному. Но в основном спокойно. Максимальный штраф приходил на 500 рублей. Это – превышение на 20-40 километров в час.