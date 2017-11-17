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Георгий Джикия: до сих пор есть подержанная "мазда", но сейчас езжу на "мерседесе"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, на каком автомобиле ездит и добавил, что старается передвигаться спокойно.

– Еще зимой простой балашихинский парень, как я читал, ездил на подержаной "мазде", на которую вы несколько лет копили во второй лиге.

– Она по-прежнему у нас в семье. До сих пор на ней иногда приходится передвигаться.

– В "Спартаке" над вами, глядя на нее, не прикалываются?

– В команду на ней не езжу. Купил "мерседес". Обычный. А в "Амкаре" пользовался такси, потому что там самая дальняя поездка выходила 107 рублей максимум.

– Гоняете быстро?

– По-разному. Но в основном спокойно. Максимальный штраф приходил на 500 рублей. Это – превышение на 20-40 километров в час.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 20:09
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(5)
№3 Написал: Wilshere (Сегодня, 20:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ: ДО СИХ ПОР ЕСТЬ ПОДДЕРЖАННАЯ "МАЗДА", НО СЕЙЧАС ЕЗЖУ НА "МЕРСЕДЕСЕ"


проверочная формула:

Подержи отечественного производителя.

ай-яййй, соррян
Регистрация: 4.05.2014
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:23) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Надо раздуть хай! А то Коко сплошную пересек, так его линчевать хотели. Давай Спартачи не молчите покажите свою гражданскую позицию и принципиальность!
Да и за мерин не забудьте назвать зажравшимся и т.д.
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:20) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ: ДО СИХ ПОР ЕСТЬ ПОДДЕРЖАННАЯ "МАЗДА", НО СЕЙЧАС ЕЗЖУ НА "МЕРСЕДЕСЕ"


проверочная формула:

Подержи отечественного производителя.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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