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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:07
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Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
17:09
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Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире
Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что с приходом в московский клуб он стал самым счастливым человеком в мире.
– В какой момент после подписания контракта с красно-белыми вы поняли, что сделали правильный выбор?
– Сразу. Ни секунды не сомневался. Потому что "Спартак" – великая команда, любой мечтает в ней играть. С 27 декабря прошлого года, когда заключил договор, я – самый счастливый человек. Возможно, в мире.
"Спорт-Экспресс"
– В какой момент после подписания контракта с красно-белыми вы поняли, что сделали правильный выбор?
– Сразу. Ни секунды не сомневался. Потому что "Спартак" – великая команда, любой мечтает в ней играть. С 27 декабря прошлого года, когда заключил договор, я – самый счастливый человек. Возможно, в мире.
"Спорт-Экспресс"
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