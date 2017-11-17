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Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что с приходом в московский клуб он стал самым счастливым человеком в мире.

– В какой момент после подписания контракта с красно-белыми вы поняли, что сделали правильный выбор?

– Сразу. Ни секунды не сомневался. Потому что "Спартак" – великая команда, любой мечтает в ней играть. С 27 декабря прошлого года, когда заключил договор, я – самый счастливый человек. Возможно, в мире.

"Спорт-Экспресс"
Теги: дЖИ Джикия Спартак
Сегодня, 20:16
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3
(7)
№3 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Стал лучше есть помои ?
Мне, как потребителю свинины это тоже отрадно
Наливайте ещё

Когда тебя уже лечиться отправят...
Регистрация: 1.12.2014
№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:03) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Прогрессирует Георгий - это заметно и это отрадно !

Стал лучше есть помои ?
Мне, как потребителю свинины это тоже отрадно
Наливайте ещё
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:57) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прогрессирует Георгий - это заметно и это отрадно !


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
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