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Алексей Сорокин: организаторы ЧМ-2018 довольны темпами продажи билетов

Оргкомитет чемпионата мира 2018 года доволен темпами продаж билетов на матчи турнира, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Темпами продаж, естественно, довольны. Формально эта фаза продаж еще не завершена, но мы знаем об очень высоком спросе на билеты в первые дни после открытия продажи. Глобально темпы продаж нас удовлетворяют. При этом в этой фазе продаж "в реальном времени" не участвовали билеты на финал, полуфиналы, а также места четвертой категории. Продажи этих билетов возобновятся со второй волной 5 декабря", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин
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