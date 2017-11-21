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Аркадий Мкртычев: "Локомотив" делает гадости на всякий случай, им, наверное, лень летать

Глава попечительского совета "СКА-Хабаровск" Аркадий Мкртычев рассказал о планах клуба построить футбольные манежи, а также прокомментировал желание "Локомотива" перенести выездной матч с хабаровчанами в следующем туре РФПЛ (27 ноября) в другой город из-за погодных условий.

"Футбол — не только игра на поле, но и много околофутбольных тем, которые тоже должны развиваться. У нас планы по манежам есть, в Комсомольске-на-Амуре точно будет футбольный манеж. Данное решение уже согласовано с губернатором. В 2018 году начнём, а в 2019-м, наверное, это осилим, если всё будет идти по плану. И здесь, в Хабаровске, тоже планируем. Сначала для детей сделаем маленький манежик, чтобы ребята могли зимой тренироваться. Фактически поле закроем.

Многие шумят, и сейчас вопрос возник с "Локомотивом". Но сразу шутка: порядочный человек делает гадости без всякого удовольствия. Вот сегодня они делают нам гадости на всякий случай, потому что, наверное, лень к нам летать, не хочется лишних забот. Но мы же Россия, и если к нам не летать, то у нас никогда не будет ни стадионов, ни футбола, ничего из того, что составляет сегодняшнюю футбольную жизнь", — сказал Мкртычев в эфире программы "8-16".

"Чемпионат.сом"
Теги: Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 02:54
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№1 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 03:25) #
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online

все правильно сказал
Регистрация: 9.04.2017
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