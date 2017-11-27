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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
09:56
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
08:50
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (16)
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (16)
Александр Кокорин: меня и Смолова много критиковали те, кто сам ничего не делает
Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин рассказал, как относится к критике.
- Ваши судьбы тесно переплетаются с Фёдором Смоловым. Вы оба начинали в "Динамо", оба подвергались массовой критике из-за нефутбольных вещей, спустя какое-то время резко стали героями и все начали вас хвалить. Как вы относитесь к критике? И насколько близко к сердцу её принимаете?
- Совершенно спокойно — в том, чем мы занимаемся, без критики никуда. Но та критика, которая адресовалась мне и Феде, не всегда была по делу. Нас много критиковали те, кто сам ничего не делает. А люди, которые не разбираются в теме, читали это всё, и потом у них складывалось о нас негативное мнение. Я не читаю отзывов, комментариев, которые пишут обо мне: ничего нового я там не увижу. Когда играешь, сам понимаешь свои ошибки, где-то тренер подсказывает. Когда начинали играть, было интересно, но в итоге понял, что от любви до ненависти один шаг. У нас очень мало настоящих экспертов. По себе могу сказать, что буду слушать Сашу Кержакова.
"Чемпионат.сом"
- Ваши судьбы тесно переплетаются с Фёдором Смоловым. Вы оба начинали в "Динамо", оба подвергались массовой критике из-за нефутбольных вещей, спустя какое-то время резко стали героями и все начали вас хвалить. Как вы относитесь к критике? И насколько близко к сердцу её принимаете?
- Совершенно спокойно — в том, чем мы занимаемся, без критики никуда. Но та критика, которая адресовалась мне и Феде, не всегда была по делу. Нас много критиковали те, кто сам ничего не делает. А люди, которые не разбираются в теме, читали это всё, и потом у них складывалось о нас негативное мнение. Я не читаю отзывов, комментариев, которые пишут обо мне: ничего нового я там не увижу. Когда играешь, сам понимаешь свои ошибки, где-то тренер подсказывает. Когда начинали играть, было интересно, но в итоге понял, что от любви до ненависти один шаг. У нас очень мало настоящих экспертов. По себе могу сказать, что буду слушать Сашу Кержакова.
"Чемпионат.сом"
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