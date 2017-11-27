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Александр Кокорин: меня и Смолова много критиковали те, кто сам ничего не делает

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин рассказал, как относится к критике.

- Ваши судьбы тесно переплетаются с Фёдором Смоловым. Вы оба начинали в "Динамо", оба подвергались массовой критике из-за нефутбольных вещей, спустя какое-то время резко стали героями и все начали вас хвалить. Как вы относитесь к критике? И насколько близко к сердцу её принимаете?

- Совершенно спокойно — в том, чем мы занимаемся, без критики никуда. Но та критика, которая адресовалась мне и Феде, не всегда была по делу. Нас много критиковали те, кто сам ничего не делает. А люди, которые не разбираются в теме, читали это всё, и потом у них складывалось о нас негативное мнение. Я не читаю отзывов, комментариев, которые пишут обо мне: ничего нового я там не увижу. Когда играешь, сам понимаешь свои ошибки, где-то тренер подсказывает. Когда начинали играть, было интересно, но в итоге понял, что от любви до ненависти один шаг. У нас очень мало настоящих экспертов. По себе могу сказать, что буду слушать Сашу Кержакова.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Смолов Зенит
Сегодня, 17:41
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(1)
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 17:50) #
  • -2
  •  (2)
online

.. например всякие шахтеры, слесаря, грузчики, электрики, сантехники, врачи, учителя..
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Саша, почему Месси лучший - он слишком много рот не проветривает.
Тебе и как игроку до него как до Китая пехом, сделай хотя бы попытку к нему приблизиться - захлопни форточку.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:47) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
о как...146 млн бездельников, во как выходит то


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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