Опрос:

Новости партнеров

Роберто Манчини: судейство было на высоком уровне

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) подчеркнул, что он доволен работой арбитра Виталия Мешкова.

– Как оцените судейство? Не увидели спорных моментов? Прокомментируйте также красную карточку Фернанду.

– Считаю, что оно было на высоком уровне. Я доволен им. Конечно, можно было дать прямую красную карточку Денису Глушакову. Фернанду получил две справедливых "желтых". Есть небольшая претензия по количеству добавленного времени, но в целом судейством было хорошим.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчини Зенит Спартак
Сегодня, 01:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.