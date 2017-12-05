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Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о московском клубе, который он покинул летом этого года. Сейчас серб выступает за "Партизан".

"Этот состав играет вместе долгие годы. Ушел я, еще несколько ребят, а несколько человек усилили команду. Но в целом состав остается прежним, руководство не видит смысла менять исправно работающий механизм.

Для ЦСКА в порядке вещей выжимать максимум из своих возможностей, и тут нужно отдать клубу должное. ЦСКА по-прежнему претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов, идет третьим в чемпионате России, а ведь никаких громких приобретений не было.

Это важный момент – вспомните, сколько денег вложили в новичков "Зенит", "Спартак" и другие конкуренты. Армейцы же используют внутренние ресурсы, привлекают талантливых ребят из академии, но по-прежнему претендуют на титул. Очень надеюсь, что моя бывшая команда будет до самого конца бороться за золото чемпионата России", - цитирует Тошича пресс-служба УЕФА.
Теги: Тошич ЦСКА Зенит Спартак
Сегодня, 02:05
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