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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
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Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (30)
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (30)
Сергей Кривохарченко: если оценивать текущее состояние команд, то ЦСКА кажется фаворитом
Известный комментатор Сергей Кривохарченко поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.
"Если оценивать текущее состояние команд, то ЦСКА кажется фаворитом. Возможно, не таким очевидным и явным, но всё-таки фаворитом. Связано это даже не с тем, что "Спартак" так громко проиграл в Ливерпуле. Мне кажется, что ЦСКА имеет чуть-чуть больше шансов на победу просто потому, что последние недели команда Ганчаренко нашла очень эффективную и рациональную игру, которая приносит результат. Было сделано несколько очень умных и в чём-то неожиданных ходов со стороны главного тренера "армейцев", в частности, перевод Понтуса Вернблума в атаку. Кроме того, у "красно-синих" было на один день больше на подготовку к этому матчу. Также, принципиальный момент заключается в том, что Вернблум и Натхо не играли в Лиге чемпионов на этой неделе. Их очень не хватало в Манчестере, но они возвращаются в строй со свежими силами и стойким желанием проявить себя. В целом, с учётом последних нескольких недель, ЦСКА видится более организованной командой с поставленной игрой", - цитирует Кривохарченко "Евро-футбол.ру".
"Если оценивать текущее состояние команд, то ЦСКА кажется фаворитом. Возможно, не таким очевидным и явным, но всё-таки фаворитом. Связано это даже не с тем, что "Спартак" так громко проиграл в Ливерпуле. Мне кажется, что ЦСКА имеет чуть-чуть больше шансов на победу просто потому, что последние недели команда Ганчаренко нашла очень эффективную и рациональную игру, которая приносит результат. Было сделано несколько очень умных и в чём-то неожиданных ходов со стороны главного тренера "армейцев", в частности, перевод Понтуса Вернблума в атаку. Кроме того, у "красно-синих" было на один день больше на подготовку к этому матчу. Также, принципиальный момент заключается в том, что Вернблум и Натхо не играли в Лиге чемпионов на этой неделе. Их очень не хватало в Манчестере, но они возвращаются в строй со свежими силами и стойким желанием проявить себя. В целом, с учётом последних нескольких недель, ЦСКА видится более организованной командой с поставленной игрой", - цитирует Кривохарченко "Евро-футбол.ру".
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