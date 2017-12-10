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Сергей Кривохарченко: если оценивать текущее состояние команд, то ЦСКА кажется фаворитом

Известный комментатор Сергей Кривохарченко поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.

"Если оценивать текущее состояние команд, то ЦСКА кажется фаворитом. Возможно, не таким очевидным и явным, но всё-таки фаворитом. Связано это даже не с тем, что "Спартак" так громко проиграл в Ливерпуле. Мне кажется, что ЦСКА имеет чуть-чуть больше шансов на победу просто потому, что последние недели команда Ганчаренко нашла очень эффективную и рациональную игру, которая приносит результат. Было сделано несколько очень умных и в чём-то неожиданных ходов со стороны главного тренера "армейцев", в частности, перевод Понтуса Вернблума в атаку. Кроме того, у "красно-синих" было на один день больше на подготовку к этому матчу. Также, принципиальный момент заключается в том, что Вернблум и Натхо не играли в Лиге чемпионов на этой неделе. Их очень не хватало в Манчестере, но они возвращаются в строй со свежими силами и стойким желанием проявить себя. В целом, с учётом последних нескольких недель, ЦСКА видится более организованной командой с поставленной игрой", - цитирует Кривохарченко "Евро-футбол.ру".
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 13:09
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№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:17) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На каком основании?Мы давно не проигрываем,играем дома,наш состав сильнее,вот смешной.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Согласен. Хотя не надо делить шкуру не убитого медведя. Все покажет матч.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
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