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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Зенит" обошел "Ювентус", "Рому" и "Челси" по средней посещаемости матчей
"Зенит" вошел в число самых посещаемых клубов Европы. Стадион "Санкт-Петербург" с показателем в 44 578 зрителей разместился на 32-й позиции континентального рейтинга, опередив "Порту", "Челси", "Лион", "Галатасарай", "Ювентус" и "Рому".
В рамках Лиги Европы УЕФА "Зенит" занял четвертое место по посещаемости с показателем в 44 965 зрителей, уступив "Арсеналу", "Црвене Звезде" и "Кельну".
ФК "Зенит"
В рамках Лиги Европы УЕФА "Зенит" занял четвертое место по посещаемости с показателем в 44 965 зрителей, уступив "Арсеналу", "Црвене Звезде" и "Кельну".
ФК "Зенит"
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