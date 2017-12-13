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"Зенит" обошел "Ювентус", "Рому" и "Челси" по средней посещаемости матчей

"Зенит" вошел в число самых посещаемых клубов Европы. Стадион "Санкт-Петербург" с показателем в 44 578 зрителей разместился на 32-й позиции континентального рейтинга, опередив "Порту", "Челси", "Лион", "Галатасарай", "Ювентус" и "Рому".

В рамках Лиги Европы УЕФА "Зенит" занял четвертое место по посещаемости с показателем в 44 965 зрителей, уступив "Арсеналу", "Црвене Звезде" и "Кельну".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 19:03
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(3)
№4 Написал: MIG Piter (Сегодня, 19:35) #
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online

Цитата: Сибирячок
Ещё один пример
Бакланопавлины голубые.

Сказала свинья, позабывшая прошлый год - еженедельные отчеты и дружное визжание о непоколебимом лидерстве Спартака по посещаемости. Ниче, живы-здоровы остались.. Только все такие же злые и бестолковые как валенок сибирский)


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№3 Написал: vvSpartak (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Ещё один пример напыщенности Зинки. Нет бы, подождать, когда другие напишут об этом. Нееет, бакланы сами о себе мировые новости строчат. Целая бригада счетоводов сидит и всякую хрень считают и приписывают. Не ну не дебилы ли?

Бакланопавлины голубые.

Сам себя не похвалишь, никто не похвалит


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ещё один пример напыщенности Зинки. Нет бы, подождать, когда другие напишут об этом. Нееет, бакланы сами о себе мировые новости строчат. Целая бригада счетоводов сидит и всякую хрень считают и приписывают. Не ну не дебилы ли?

Бакланопавлины голубые.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: ciko39 (Сегодня, 19:05) #
  • -7
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online

Для всех любителей футбола и ставок!!! Есть сайт с которым вы будете только в плюсе. Я с ними сотрудничаю больше чем пол года и они не подводили. Рекомендую!!! Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 13.12.2017
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