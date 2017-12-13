"Зенит" обошел "Ювентус", "Рому" и "Челси" по средней посещаемости матчей

"Зенит" вошел в число самых посещаемых клубов Европы. Стадион "Санкт-Петербург" с показателем в 44 578 зрителей разместился на 32-й позиции континентального рейтинга, опередив "Порту", "Челси", "Лион", "Галатасарай", "Ювентус" и "Рому".В рамках Лиги Европы УЕФА "Зенит" занял четвертое место по посещаемости с показателем в 44 965 зрителей, уступив "Арсеналу", "Црвене Звезде" и "Кельну".