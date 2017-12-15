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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Торбинский: полгода назад не мог представить себя в чемпионате Кипра
Российский полузащитник Дмитрий Торбинский, который перешёл в кипрский клуб "Пафос", рассказал, как возник вариант с этим переходом.
"Предложений из России у меня не было. Вернее, был интерес, но не из Премьер-Лиги. Последние полгода я учился по совместной программе ФИФА и ВШЭ "Спортивный менеджмент". Прошёл один модуль. Параллельно общался с Алексеем Зининым. Он мне и нашёл эту команду. Сказал, могу приехать потренироваться, осмотреться, чтобы на меня посмотрели. В итоге договорились, что останусь здесь до конца сезона.
Я тут относительно недавно. Погода хорошая, команда только создаётся. Вышли в высшую лигу, находимся в середине таблицы. Задача – попасть в первую шестёрку. Полгода назад не мог представить себя в чемпионате Кипра. Просто бывают такие стечения обстоятельств, когда остаёшься без команды. Чисто теоретически мог представить, что когда-нибудь окажусь тут. Но не так рано.
Цель – вернуться в футбол, играть. Перерыва здесь нет, как в России. Можно в игровом режиме выходить на свой уровень. Готов выступать до конца мая – это оптимальный вариант для возвращения. Клуб отнёсся ко мне с большим интересом и уважением, дал возможность тренироваться. Хочу помочь команде и сделать её сильней. Что касается планов летом вернуться в Россию, то так далеко не заглядываю. Я пять месяцев был вообще без команды, мыслю другими", - цитирует Торбинского "Чемпионат.сом".
"Предложений из России у меня не было. Вернее, был интерес, но не из Премьер-Лиги. Последние полгода я учился по совместной программе ФИФА и ВШЭ "Спортивный менеджмент". Прошёл один модуль. Параллельно общался с Алексеем Зининым. Он мне и нашёл эту команду. Сказал, могу приехать потренироваться, осмотреться, чтобы на меня посмотрели. В итоге договорились, что останусь здесь до конца сезона.
Я тут относительно недавно. Погода хорошая, команда только создаётся. Вышли в высшую лигу, находимся в середине таблицы. Задача – попасть в первую шестёрку. Полгода назад не мог представить себя в чемпионате Кипра. Просто бывают такие стечения обстоятельств, когда остаёшься без команды. Чисто теоретически мог представить, что когда-нибудь окажусь тут. Но не так рано.
Цель – вернуться в футбол, играть. Перерыва здесь нет, как в России. Можно в игровом режиме выходить на свой уровень. Готов выступать до конца мая – это оптимальный вариант для возвращения. Клуб отнёсся ко мне с большим интересом и уважением, дал возможность тренироваться. Хочу помочь команде и сделать её сильней. Что касается планов летом вернуться в Россию, то так далеко не заглядываю. Я пять месяцев был вообще без команды, мыслю другими", - цитирует Торбинского "Чемпионат.сом".
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