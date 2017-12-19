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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Канищев: Дзюба - зависимый игрок, ему нужны рядом хорошие партнеры
Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев в преддверии открытия зимнего трансферного окна поделился своим мнением о том, насколько реален уход форварда Артёма Дзюбы из питерского клуба.
"Да, конечно, как для действующего футболиста ему нужна практика, чтобы строить планы насчет сборной. Безусловно, ему нужно играть. Но "Локомотив" и "Краснодар" не самые плохие клубы в нашем чемпионате, поэтому для Дзюбы это будет даже шагом вперед. Конечно, если брать за основу ту ситуацию, которая сейчас у него в "Зените". Какой клуб с игровой точки зрения подходит именно для Дзюбы? На мой взгляд, "Краснодар". У "Локомотива"есть хорошие форварды, которые сейчас показывают очень неплохой футбол. Не думаю, Семин будет сразу что-то менять. От добра добра не ищут. А в случае, если Смолов действительно уйдет, не знаю, насколько это правда, то, безусловно, форвард "Краснодару" нужен. Если смотреть с точки зрения игрового плана, то, и "Краснодар", и "Локомотив" не играют в такой футбол: навал вперед, кто-то сбрасывает, у них несколько иной стиль игры. Эти команды больше стараются контролировать мяч. Ему нужен клуб, который занимает высокие позиции, более-менее стабильный. Поэтому, он, вряд ли, будет выбирать между "Ростовом" и "Амкаром". Думаю, что Артем может рассматривать предложения от серьезных клубов. Вообще-то все клубы являются конкурентами "Зенита" в чемпионате, но "Краснодар" и особенно "Локомотив" участвуют в чемпионской гонке. Дзюбе нужно идти в хороший клуб, где бы он мог проявлять себя. А в слабом клубе он, вряд ли, себя проявит. Он зависимый футболист, ему нужны рядом хорошие партнеры, которые бы могли его обеспечить передачами, создавать ему голевые моменты. Он сам не может быть лидером, без поддержки", - цитирует Канищева "Спорт день за днем".
"Да, конечно, как для действующего футболиста ему нужна практика, чтобы строить планы насчет сборной. Безусловно, ему нужно играть. Но "Локомотив" и "Краснодар" не самые плохие клубы в нашем чемпионате, поэтому для Дзюбы это будет даже шагом вперед. Конечно, если брать за основу ту ситуацию, которая сейчас у него в "Зените". Какой клуб с игровой точки зрения подходит именно для Дзюбы? На мой взгляд, "Краснодар". У "Локомотива"есть хорошие форварды, которые сейчас показывают очень неплохой футбол. Не думаю, Семин будет сразу что-то менять. От добра добра не ищут. А в случае, если Смолов действительно уйдет, не знаю, насколько это правда, то, безусловно, форвард "Краснодару" нужен. Если смотреть с точки зрения игрового плана, то, и "Краснодар", и "Локомотив" не играют в такой футбол: навал вперед, кто-то сбрасывает, у них несколько иной стиль игры. Эти команды больше стараются контролировать мяч. Ему нужен клуб, который занимает высокие позиции, более-менее стабильный. Поэтому, он, вряд ли, будет выбирать между "Ростовом" и "Амкаром". Думаю, что Артем может рассматривать предложения от серьезных клубов. Вообще-то все клубы являются конкурентами "Зенита" в чемпионате, но "Краснодар" и особенно "Локомотив" участвуют в чемпионской гонке. Дзюбе нужно идти в хороший клуб, где бы он мог проявлять себя. А в слабом клубе он, вряд ли, себя проявит. Он зависимый футболист, ему нужны рядом хорошие партнеры, которые бы могли его обеспечить передачами, создавать ему голевые моменты. Он сам не может быть лидером, без поддержки", - цитирует Канищева "Спорт день за днем".
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