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Александр Канищев: Дзюба - зависимый игрок, ему нужны рядом хорошие партнеры

Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев в преддверии открытия зимнего трансферного окна поделился своим мнением о том, насколько реален уход форварда Артёма Дзюбы из питерского клуба.

"Да, конечно, как для действующего футболиста ему нужна практика, чтобы строить планы насчет сборной. Безусловно, ему нужно играть. Но "Локомотив" и "Краснодар" не самые плохие клубы в нашем чемпионате, поэтому для Дзюбы это будет даже шагом вперед. Конечно, если брать за основу ту ситуацию, которая сейчас у него в "Зените". Какой клуб с игровой точки зрения подходит именно для Дзюбы? На мой взгляд, "Краснодар". У "Локомотива"есть хорошие форварды, которые сейчас показывают очень неплохой футбол. Не думаю, Семин будет сразу что-то менять. От добра добра не ищут. А в случае, если Смолов действительно уйдет, не знаю, насколько это правда, то, безусловно, форвард "Краснодару" нужен. Если смотреть с точки зрения игрового плана, то, и "Краснодар", и "Локомотив" не играют в такой футбол: навал вперед, кто-то сбрасывает, у них несколько иной стиль игры. Эти команды больше стараются контролировать мяч. Ему нужен клуб, который занимает высокие позиции, более-менее стабильный. Поэтому, он, вряд ли, будет выбирать между "Ростовом" и "Амкаром". Думаю, что Артем может рассматривать предложения от серьезных клубов. Вообще-то все клубы являются конкурентами "Зенита" в чемпионате, но "Краснодар" и особенно "Локомотив" участвуют в чемпионской гонке. Дзюбе нужно идти в хороший клуб, где бы он мог проявлять себя. А в слабом клубе он, вряд ли, себя проявит. Он зависимый футболист, ему нужны рядом хорошие партнеры, которые бы могли его обеспечить передачами, создавать ему голевые моменты. Он сам не может быть лидером, без поддержки", - цитирует Канищева "Спорт день за днем".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 16:13
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11
(0)
№11 Написал: pivas (Сегодня, 18:37) #
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Realist2000,
СОГЛАСЕН .
Регистрация: 23.05.2016
№10 Написал: interested (Сегодня, 18:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Он сам не может быть лидером, без поддержки"

Это всем давно известно. А раз так, то он уже продаётся по оптовой цене, а не розничной.
Регистрация: 18.10.2013
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:19) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба: в Краснодар за трофеями confused
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: irv Курск (Сегодня, 17:17) #
  • -2
  •  (4)
online

Получается сейчас в зените одним лохи что-ли? Думали хотя-бы иногда прежде чем рот открывать


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№7 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 17:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну надо решаться, хотя если трясется за бабки, то пусть. ЧМ и трофеи он уже упустил.
Регистрация: 10.12.2017
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (8)

Что за ахинею он несет?Дайте ЛЮБОМУ игроку партнеров,которые будут создавать голевые моменты,и они обязательно будут что-нибудь регулярно забивать!
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:34) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, если он сам по себе ноль, так какого болта ему платят много? Играет он где то тыщ на сто в месяц рублей и сидит на банке ещё тыщи на 3. Тоже рублей.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Санта (Сегодня, 16:24) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
И зависимый и заносимый... И на поле выкатываемый Дзюба... Несамоходный форвард. Бомбардир чужих карманов в раздевалке smile Джентельмен года на болотах. Видать, он как пророс на болоте - его сразу какая-то собака Баскервилей пометила...
- Скажите, кто там так ужасно воет на болотах?
- А, это Дзюба... Команду ищет, с трофеями


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба зависимый игрок, у нас независимый - только один. Кокорин, Хочет в Монте-Карло ящиками шампанского угощает, хочет независимо от закона гонять на машине без правил, хочет из пистолета пуляет независимость от денег ,однако.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 16:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба - игрок, зависимый от денег и обожания окружающих! Ему нужно идти в команду, в которой он будет единственным и неповторимым, или на перевоспитание к Карпину в Ростов.

с доплатой от Зенита...
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (5)
online

Были такие партнеры, да Зина всех распродала
Регистрация: 10.10.2013
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