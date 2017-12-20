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Болгарский ЦСКА объявил о договоренности по контрольным матчам со "Спартаком" и "Локомотивом"

Софийский ЦСКА договорился с московскими "Спартаком" и "Локомотивов" о контрольных встречах во время зимнего перерыва, сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКА встретится с российскими командами во время своего сбора в Испании в январе. "Локомотив" сыграет с софийскими армейцами 25 января, а "Спартак" - 30 января.
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 22:19
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