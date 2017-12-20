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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
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Дмитрий Радченко: перед началом сезона казалось, что у "Зенита" вообще не будет соперников (3)
Дмитрий Радченко: перед началом сезона казалось, что у "Зенита" вообще не будет соперников (3)
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Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
Болгарский ЦСКА объявил о договоренности по контрольным матчам со "Спартаком" и "Локомотивом"
Софийский ЦСКА договорился с московскими "Спартаком" и "Локомотивов" о контрольных встречах во время зимнего перерыва, сообщает пресс-служба клуба.
ЦСКА встретится с российскими командами во время своего сбора в Испании в январе. "Локомотив" сыграет с софийскими армейцами 25 января, а "Спартак" - 30 января.
ЦСКА встретится с российскими командами во время своего сбора в Испании в январе. "Локомотив" сыграет с софийскими армейцами 25 января, а "Спартак" - 30 января.
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