Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:10
Юрий Семин: у нас со Штоффельсхаусом есть разногласия в понимании стратегии развития клуба (5)
Юрий Семин: у нас со Штоффельсхаусом есть разногласия в понимании стратегии развития клуба (5)
17:12
Директор "Аэрофлота" пообещал Путину перевозить болельщиков на матчи сборной России за 5 рублей (13)
Директор "Аэрофлота" пообещал Путину перевозить болельщиков на матчи сборной России за 5 рублей (13)
15:55
Анатолий Давыдов: уверен, мы найдем решения, которые улучшат подготовку молодых зенитовцев (1)
Анатолий Давыдов: уверен, мы найдем решения, которые улучшат подготовку молодых зенитовцев (1)
14:46
Хосеп Гвардиола: "Манчестер Сити" - основной претендент на победу в ЛЧ? А за кого играет Месси? (2)
Хосеп Гвардиола: "Манчестер Сити" - основной претендент на победу в ЛЧ? А за кого играет Месси? (2)
10:26
Украинский комитет по этике рассмотрит слова гендиректора "Шахтера" об апперкотах в адрес судьи (3)
Украинский комитет по этике рассмотрит слова гендиректора "Шахтера" об апперкотах в адрес судьи (3)
Юрий Юрий Семин: я категорически против продажи ведущих игроков после первой части сезона
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что категорически против продажи ведущих футболистов команды после первой части сезона.
"Фарфан сам молодец. И молодцы тренеры, которые с ним работали. И индивидуально в том числе. В первую очередь, Фарфан сам хотел еще поиграть в футбол. Это самое важное. Вместе мы достигли результата. Человек не обижался, когда не попадал в стартовый состав. Он продолжал работать и выбрался из очень тяжелой ситуации. Это и спасло его. Благодаря терпению Фарфан сейчас стал одним из самых полезных игроков чемпионата. Перуанец – настоящий профессионал.
Кверквелия очень надежен. У него есть лидерские качества, уверенность в себе. Он хочет играть, добиваться больших результатов. Отсюда и такой яркий футбол в его исполнении. Соломон нашел свою команду. Как, кстати, и Фарфан. Многое ведь зависит от атмосферы внутри коллектива. И от тех задач, которые ставятся перед футболистами. Иной раз игроки раскрываются, а иногда и наоборот. Кверквелия в "Локомотиве" раскрылся. И это радует.
Отпущу ли я Кверквелию за большие деньги? Я категорически против продажи ведущих игроков в момент, когда сыграна первая часть чемпионата. Что касается конкретно Кверквелии, то когда мы что-то выиграем, у него будут предложения от более сильных клубов, чем "Лестер" и "Вест Бромвич", - цитирует Семина "Российская газета".
"Фарфан сам молодец. И молодцы тренеры, которые с ним работали. И индивидуально в том числе. В первую очередь, Фарфан сам хотел еще поиграть в футбол. Это самое важное. Вместе мы достигли результата. Человек не обижался, когда не попадал в стартовый состав. Он продолжал работать и выбрался из очень тяжелой ситуации. Это и спасло его. Благодаря терпению Фарфан сейчас стал одним из самых полезных игроков чемпионата. Перуанец – настоящий профессионал.
Кверквелия очень надежен. У него есть лидерские качества, уверенность в себе. Он хочет играть, добиваться больших результатов. Отсюда и такой яркий футбол в его исполнении. Соломон нашел свою команду. Как, кстати, и Фарфан. Многое ведь зависит от атмосферы внутри коллектива. И от тех задач, которые ставятся перед футболистами. Иной раз игроки раскрываются, а иногда и наоборот. Кверквелия в "Локомотиве" раскрылся. И это радует.
Отпущу ли я Кверквелию за большие деньги? Я категорически против продажи ведущих игроков в момент, когда сыграна первая часть чемпионата. Что касается конкретно Кверквелии, то когда мы что-то выиграем, у него будут предложения от более сильных клубов, чем "Лестер" и "Вест Бромвич", - цитирует Семина "Российская газета".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.