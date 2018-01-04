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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Роналдо: не хочу принижать Месси и Криштиану, но в мое время конкуренция была на более высоком уровне (3)
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"Зенит" - 11-й в рейтинге самых финансово мощных клубов мира
"Зенит" занял 11-е место в рейтинге самых финансово мощных клубов мира по версии Soccerex Football Finance 100. При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: основные средства (стадион, учебные центры и т.п.), спортивные активы, деньги в банке и потенциальные инвестиции владельца. Из совокупности этих показателей был вычтен чистый долг каждого из клубов. Таким образом высчитывается футбольно-финансовый индекс (FFI Score).
В сотню самых финансово мощных клубов мира также вошли "Спартак" (49) и ЦСКА (100).
Рейтинг Soccerex Football Finance 100 выглядит следующим образом:
1 "Манчестер Сити"
2 "Арсенал" 4,559
3 "ПСЖ"
4 "Гуанчжоу Эвергранд"
5 "Тоттенхэм"
6 "Реал"
7 "Манчестер Юнайтед"
8 "Ювентус"
9 "Челси"
10 "Бавария"
11 "Зенит"
...49 "Спартак"
...100 ЦСКА
"Спорт-Экспресс"
В сотню самых финансово мощных клубов мира также вошли "Спартак" (49) и ЦСКА (100).
Рейтинг Soccerex Football Finance 100 выглядит следующим образом:
1 "Манчестер Сити"
2 "Арсенал" 4,559
3 "ПСЖ"
4 "Гуанчжоу Эвергранд"
5 "Тоттенхэм"
6 "Реал"
7 "Манчестер Юнайтед"
8 "Ювентус"
9 "Челси"
10 "Бавария"
11 "Зенит"
...49 "Спартак"
...100 ЦСКА
"Спорт-Экспресс"
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