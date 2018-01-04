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"Зенит" - 11-й в рейтинге самых финансово мощных клубов мира

"Зенит" занял 11-е место в рейтинге самых финансово мощных клубов мира по версии Soccerex Football Finance 100. При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: основные средства (стадион, учебные центры и т.п.), спортивные активы, деньги в банке и потенциальные инвестиции владельца. Из совокупности этих показателей был вычтен чистый долг каждого из клубов. Таким образом высчитывается футбольно-финансовый индекс (FFI Score).

В сотню самых финансово мощных клубов мира также вошли "Спартак" (49) и ЦСКА (100).

Рейтинг Soccerex Football Finance 100 выглядит следующим образом:

1 "Манчестер Сити"
2 "Арсенал" 4,559
3 "ПСЖ"
4 "Гуанчжоу Эвергранд"
5 "Тоттенхэм"
6 "Реал"
7 "Манчестер Юнайтед"
8 "Ювентус"
9 "Челси"
10 "Бавария"
11 "Зенит"
...49 "Спартак"
...100 ЦСКА

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит
Сегодня, 20:46
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22
(1)
№22 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
сейчас поползут теории заговора ингерманландского царства против бедного русского народа
Регистрация: 27.08.2008
№21 Написал: язва Москва (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: язва
Ипать у нас целое гусударство отсасывает у частных клубов

Только язвы

Ща эта язва тебе в рот насрет..


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парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
№20 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
а теперь смотрим

На табличку ЛЧ - где там Зина? smile


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№19 Написал: grisha (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: язва
Ипать у нас целое гусударство отсасывает у частных клубов

Только язвы
Регистрация: 19.04.2017
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
смотрим на табличку в новасти.а теперь смотрим на турнирную таблицу.ничо не смущает?))))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№17 Написал: язва Москва (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ramil
Цитата: tiki
1 "Манчестер Сити"
2 "Арсенал" 4,559
3 "ПСЖ"
4 "Гуанчжоу Эвергранд"
5 "Тоттенхэм"
6 "Реал"
7 "Манчестер Юнайтед"
8 "Ювентус"
9 "Челси"
10 "Бавария"
11 "Зенит"
...49 "Спартак"
...100 ЦСКА
что за цифры у Арсенала?


причём тут цифры...Барселона то гдЕ? Зенит богаче Барсы? Тогда кто же "Месси" в составе Зенита? ??

Ну ты Братан сравнил куй с пальцем..

Ипать у нас целое гусударство отсасывает у частных клубов


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парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
№16 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит лучший в России по всем рейтингам и всем показателям!
А где спиртачок?!))))
Какая боль, какая боль Зенит - спиртак 5-1!)))
Регистрация: 5.04.2017
№15 Написал: ramil Россия (Сегодня, 21:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
1 "Манчестер Сити"
2 "Арсенал" 4,559
3 "ПСЖ"
4 "Гуанчжоу Эвергранд"
5 "Тоттенхэм"
6 "Реал"
7 "Манчестер Юнайтед"
8 "Ювентус"
9 "Челси"
10 "Бавария"
11 "Зенит"
...49 "Спартак"
...100 ЦСКА
что за цифры у Арсенала?


причём тут цифры...Барселона то гдЕ? Зенит богаче Барсы? Тогда кто же "Месси" в составе Зенита? ??
Регистрация: 17.05.2016
№14 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 21:41) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: grisha
Цитата: sergey3709
в центральной России не везде газ есть

А страной руководит Газпром или ворьё, которое Газпром грабит ?

Как ворьё может само себя грабить?)))) Вертикаль власти, еб...и её за ногу...
Регистрация: 3.12.2016
№13 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Директор
И не говори

...Спартак - чемпион, а ослы с бомжами, получив по трехе, под хвостами выкусывают laughing Причем у цкг источник финансирования основной был серый - Липецкая ОПГ
Цитата: Директор
директор

Да пошел бы ты в жопу, "директор"!(с) - крылатая фраза

Цитата: Blessing
Да, скатились.

Вас просто СМЫЛИ


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№12 Написал: Директор (Сегодня, 21:26) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: НетуЧерного
"У дураков деньги между пальцев утекают"

И не говори, кони в рейтинге 37-е, а Спартак 93-ий.
Регистрация: 4.04.2016
№11 Написал: язва Москва (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А толк от этого хоть на 50% есть?

У меня вопрос: а есть клубы в Европе которые играют одними светлыми?


--------------------
парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:22) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Да, скатились. confused

Цитата: avnik
Теперь осталось страну приподнять...

Поднимешь тут, когда нас в Лиге чемпионов случайные команды представляют,- так высоко поднялись, что хрен поймаешь, когда ёпнулись.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: grisha (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sergey3709
в центральной России не везде газ есть

А страной руководит Газпром или ворьё, которое Газпром грабит ?
Регистрация: 19.04.2017
№8 Написал: sergey3709 (Сегодня, 21:08) #
  • +3
  •  (9)
online

Зато в центральной России не везде газ есть
Регистрация: 26.01.2017
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:03) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
1 "Манчестер Сити"
2 "Арсенал" 4,559
3 "ПСЖ"
4 "Гуанчжоу Эвергранд"
5 "Тоттенхэм"
6 "Реал"
7 "Манчестер Юнайтед"
8 "Ювентус"
9 "Челси"
10 "Бавария"
11 "Зенит"
...49 "Спартак"
...100 ЦСКА

что за цифры у Арсенала?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это значит "потенциальные инвестиции клуба, то бишь Газпрома " намного меньше МанСитевских шейхов.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: casabl (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (14)

Все 10, которые сверху и все 30 , которые ниже ипут зиню, несмотря на денешки.
Ну пачиму так?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№4 Написал: grisha (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мудко рейтинг составлял по приказу жлоба
Зенит выше Барселоны ))))))))))))))))))))))))))))))))
А Кокорин дороже МЕсси ))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 20:54) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь осталось страну приподнять...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
"У дураков деньги между пальцев утекают"


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:51) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Осталось найти голову, способную воплотить все это в победы.
Регистрация: 23.08.2016
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