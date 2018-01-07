"Зенит" отказался продать Доменико Кришито "Интеру"

"Интер" сделал "Зениту" предложение о трансфере защитника Доменико Кришито, но питерский клуб не хочет расставаться с игроком, сообщает Sky Sport Italia.Срок действия контракта Кришито с "Зенитом" истекает летом 2018 года. "Интер" может предпринять попытку подписать защитника летом в качестве свободного агента.