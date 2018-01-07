Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" отказался продать Доменико Кришито "Интеру"

"Интер" сделал "Зениту" предложение о трансфере защитника Доменико Кришито, но питерский клуб не хочет расставаться с игроком, сообщает Sky Sport Italia.

Срок действия контракта Кришито с "Зенитом" истекает летом 2018 года. "Интер" может предпринять попытку подписать защитника летом в качестве свободного агента.
Теги: Кришито Зенит Интер Трансферы
Сегодня, 21:28
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Ромуло, уйшел бесплатно
- раздался голос из помойки, когда туда влетел кирпич...
Ромуло стоил в полтора раза меньше, я уж молчу про великолепные трансферы Векселя, на котором потеряли 2,5 Ромуло smile
И кстати, за Лучшим-то игроком РФПЛ в очередь стоят, это вот сидящую на лавке за 4 лимона в год Бздюбу даже в аренду никто брать не хочет... Хлебни стекломойчику и почеши треху от Спартака под Новый Год. С праздничком тебя, чухонец! Убогий, приютский laughing


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 22:07) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: НетуЧерного
Ромуло, уйшел бесплатно, весь свой спиртаковский этап карьеры куи пинал за некислую зарплату, а потом ручкой помашет - и ссаному спиртачку снова Хуанду во весь рамос влупят smile
Бузинесмены и не менее бузинесвумены laughing
Просреса продать не слабо?

laughing
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:31) #
  • -4
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит, летом, уйдет бесплатно, полгода будет как Вексель куи пинать за некислую зарплату, а летом ручкой помашет - и бомжихе Зинке снова Хуанду во весь рамос влупят smile
Бузинесмены и не менее бузинесвумены laughing
Бздюбу продать не слабо?


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.