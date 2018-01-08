Агент: помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба

Хосе Даниэль Хименес Посанко, представитель защитника "Янг Бойз" Касима Нуху, подтвердил информацию швейцарской прессы о том, что "Спартак" интересуется его клиентом.- Со мной контактировали представители "Спартака", но конкретного предложения не поступало, - отметил Хименес Посанко. - Помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба.- Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.- Сейчас нет.- Он считает, что это очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий "Спартака".