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Агент: помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба

Хосе Даниэль Хименес Посанко, представитель защитника "Янг Бойз" Касима Нуху, подтвердил информацию швейцарской прессы о том, что "Спартак" интересуется его клиентом.

- Со мной контактировали представители "Спартака", но конкретного предложения не поступало, - отметил Хименес Посанко. - Помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба.

- Есть ли среди них российские?

- Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.

- Этот клуб играет в еврокубках?

- Сейчас нет.

- Сам Нуху хочет перейти в "Спартак"?

- Он считает, что это очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий "Спартака".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Янг Бойз
Сегодня, 20:13
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(1)
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:21) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну*** он нам нужен? confused
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
- Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.

- Этот клуб играет в еврокубках?

Опять Локо вечные свои фишки включило - за Спартаком подбирать? smile


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:00) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бред!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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