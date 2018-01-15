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Квинси Промес: жест Аршавина знает вся Европа

Нападающий "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что празднование голов экс-форварда сборной России Андрея Аршавина знает вся Европа.

– Кого из российских игроков, выступавших за рубежом, вы знаете?

– Аршавин. Я видел его игру за "Арсенал".

– Он был хорош?

В ответ Квинси прислоняет указательный палец к губам.

– Вы же знаете, что значит этот жест? Вся Европа, когда видит его, вспоминает Аршавина. А вы что, подумали, что я прошу вас замолчать и не хочу давать интервью? Ха-ха-ха!

– Чье празднование круче: ваша маска или палец Аршавина?

– Вам решать! Чем больше таких традиций, тем лучше.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Промес Аршавин
Сегодня, 21:15
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:39) #
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Spartacus1971,
Спартакус. , ты бы видел вонь от ваших, в то время. когда он он играл. Сейчас никакого смысла .


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Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Аршавин конечно был топ игрок,очень мне нравился его стиль игры.
Регистрация: 12.02.2013
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