Квинси Промес: жест Аршавина знает вся Европа

Нападающий "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что празднование голов экс-форварда сборной России Андрея Аршавина знает вся Европа.– Аршавин. Я видел его игру за "Арсенал".В ответ Квинси прислоняет указательный палец к губам.– Вы же знаете, что значит этот жест? Вся Европа, когда видит его, вспоминает Аршавина. А вы что, подумали, что я прошу вас замолчать и не хочу давать интервью? Ха-ха-ха!– Вам решать! Чем больше таких традиций, тем лучше.