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Квинси Промес: жест Аршавина знает вся Европа
Нападающий "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что празднование голов экс-форварда сборной России Андрея Аршавина знает вся Европа.
– Кого из российских игроков, выступавших за рубежом, вы знаете?
– Аршавин. Я видел его игру за "Арсенал".
– Он был хорош?
В ответ Квинси прислоняет указательный палец к губам.
– Вы же знаете, что значит этот жест? Вся Европа, когда видит его, вспоминает Аршавина. А вы что, подумали, что я прошу вас замолчать и не хочу давать интервью? Ха-ха-ха!
– Чье празднование круче: ваша маска или палец Аршавина?
– Вам решать! Чем больше таких традиций, тем лучше.
"Спорт-Экспресс"
– Кого из российских игроков, выступавших за рубежом, вы знаете?
– Аршавин. Я видел его игру за "Арсенал".
– Он был хорош?
В ответ Квинси прислоняет указательный палец к губам.
– Вы же знаете, что значит этот жест? Вся Европа, когда видит его, вспоминает Аршавина. А вы что, подумали, что я прошу вас замолчать и не хочу давать интервью? Ха-ха-ха!
– Чье празднование круче: ваша маска или палец Аршавина?
– Вам решать! Чем больше таких традиций, тем лучше.
"Спорт-Экспресс"
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