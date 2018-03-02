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Тренер Юрий Солано уволен из "Рубина"

Тренер Юрий Солано уволен из "Рубина". Специалист покинул казанский клуб во время зимней паузы, сообщает "Бизнес-Online".

Осенью по решению главного тренера Курбана Бердыева Солано был переведен в молодежную команду в тренерский штаб Романа Шаронова. Ранее Солано работал в "Ростове", откуда вернулся вместе с нынешним тренерским штабом Бердыева и выполнял функции тренера по физподготовке.
Теги: Рубин
Сегодня, 01:07
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 01:26) #
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Он же переводчиком был ,как тренер !?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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