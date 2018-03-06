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Софьян Ханни посетил музей "Спартака" (фото)

Новичок "Спартака" полузащитник Софьян Ханни вместе со своей семьей посетил клубный музей на "Открытие Арене", передает пресс-служба красно-белых.

"Приятно удивлен музеем, он прекрасен! Сразу ощущаешь, что у "Спартака" огромная и очень богатая история. Особенно интересно было посмотреть на бутсы и медали Сергея Родионова, увидеть фрагменты игр с его участием. Теперь я знаю о Родионове не только как об одном из руководителей клуба, но и как о знаменитом футболисте "Спартака".

Надеюсь, со временем мне тоже удастся внести свою лепту в спартаковскую историю. А в зале игроков мне уже захотелось изменить свою статистику, поскольку там напротив моей фамилии пока по большей части значатся нули", - заявил Ханни.

Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 14:59
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(4)
№6 Написал: trent (Сегодня, 15:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
на лице написано "что это за самовар"

ну как же без блохасто-чумазых...и тут своё рыло запихнули...

Цитата: Сибирячок
Цитата: KOZbIPb
на лице написано "что это за самовар"

Дебил ты конченный...это кубок СССР

а бомжатне это неведомо, они тогда пердив покоряли, ёпта... laughing


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 15:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Clover,
Кстати, со вторым свиночпоком вас в шайбе smile
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
на лице написано "что это за самовар"

Дебил ты конченный...это кубок СССР


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 15:23) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: KOZbIPb
на лице написано "что это за самовар"

Да, вы его не выигрывали - все по пердивам, да по пердивам... Бакланы убогие, помойные, что с вас взять...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 15:08) #
  • +4
  •  (4)
online

Милахи ) Удачи !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:04) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
на лице написано "что это за самовар"
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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