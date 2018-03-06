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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Софьян Ханни посетил музей "Спартака" (фото)
Новичок "Спартака" полузащитник Софьян Ханни вместе со своей семьей посетил клубный музей на "Открытие Арене", передает пресс-служба красно-белых.
"Приятно удивлен музеем, он прекрасен! Сразу ощущаешь, что у "Спартака" огромная и очень богатая история. Особенно интересно было посмотреть на бутсы и медали Сергея Родионова, увидеть фрагменты игр с его участием. Теперь я знаю о Родионове не только как об одном из руководителей клуба, но и как о знаменитом футболисте "Спартака".
Надеюсь, со временем мне тоже удастся внести свою лепту в спартаковскую историю. А в зале игроков мне уже захотелось изменить свою статистику, поскольку там напротив моей фамилии пока по большей части значатся нули", - заявил Ханни.
"Приятно удивлен музеем, он прекрасен! Сразу ощущаешь, что у "Спартака" огромная и очень богатая история. Особенно интересно было посмотреть на бутсы и медали Сергея Родионова, увидеть фрагменты игр с его участием. Теперь я знаю о Родионове не только как об одном из руководителей клуба, но и как о знаменитом футболисте "Спартака".
Надеюсь, со временем мне тоже удастся внести свою лепту в спартаковскую историю. А в зале игроков мне уже захотелось изменить свою статистику, поскольку там напротив моей фамилии пока по большей части значатся нули", - заявил Ханни.
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