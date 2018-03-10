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Неманья Пейчинович: против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович высказал мнение об игре нападающих "Атлетико" (0:3) и сравнил их с форвардами премьер-лиги.

– Можно сказать, что на фоне Гризманна вы не выглядели туристами?

– Гризманн – один из лучших нападающих в Европе, но было видно, что он не играл на своем уровне. Мы хорошо отработали в обороне и не позволили ему много создать. Так же как и Диего Косте.

– Бразильца часто обвиняют в симуляциях. На этот раз он что-то придумывал?

– Нет, он не был похож на игрока с плохой репутацией. Диего – нормальный нападающий, который может обойтись без провокаций.

– Сколько раз с ним столкнулись в борьбе?

– Всего пару. Сегодня мне показалась, что играть против Луиса Адриано, Промеса и Смолова тяжелее.

– Вы серьезно?

– Да даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты, – передает слова Пейчиновича "Чемпионат".
Теги: Пейчинович Локомотив Атлетико Диего Коста
Сегодня, 14:42
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