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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Неманья Пейчинович: против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты
Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович высказал мнение об игре нападающих "Атлетико" (0:3) и сравнил их с форвардами премьер-лиги.
– Можно сказать, что на фоне Гризманна вы не выглядели туристами?
– Гризманн – один из лучших нападающих в Европе, но было видно, что он не играл на своем уровне. Мы хорошо отработали в обороне и не позволили ему много создать. Так же как и Диего Косте.
– Бразильца часто обвиняют в симуляциях. На этот раз он что-то придумывал?
– Нет, он не был похож на игрока с плохой репутацией. Диего – нормальный нападающий, который может обойтись без провокаций.
– Сколько раз с ним столкнулись в борьбе?
– Всего пару. Сегодня мне показалась, что играть против Луиса Адриано, Промеса и Смолова тяжелее.
– Вы серьезно?
– Да даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты, – передает слова Пейчиновича "Чемпионат".
– Можно сказать, что на фоне Гризманна вы не выглядели туристами?
– Гризманн – один из лучших нападающих в Европе, но было видно, что он не играл на своем уровне. Мы хорошо отработали в обороне и не позволили ему много создать. Так же как и Диего Косте.
– Бразильца часто обвиняют в симуляциях. На этот раз он что-то придумывал?
– Нет, он не был похож на игрока с плохой репутацией. Диего – нормальный нападающий, который может обойтись без провокаций.
– Сколько раз с ним столкнулись в борьбе?
– Всего пару. Сегодня мне показалась, что играть против Луиса Адриано, Промеса и Смолова тяжелее.
– Вы серьезно?
– Да даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты, – передает слова Пейчиновича "Чемпионат".
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