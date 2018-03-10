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Массимо Каррера: Роша? Я верю в него

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что выпустит в стартовом составе нападающего Педро Рошу, когда бразилец будет готов на сто процентов.

– Погода на него точно не влияет, но есть конкуренция, момент адаптации, - сказал Каррера. - Выпущу Рошу на поле, когда он будет готов на сто процентов.

– Но вы все еще верите в него?

– Да.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Роша Спартак
Сегодня, 17:44
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(4)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Grazie, Massimo ! Forza, Spartak !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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