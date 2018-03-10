Массимо Каррера: Роша? Я верю в него

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что выпустит в стартовом составе нападающего Педро Рошу, когда бразилец будет готов на сто процентов.– Погода на него точно не влияет, но есть конкуренция, момент адаптации, - сказал Каррера. - Выпущу Рошу на поле, когда он будет готов на сто процентов.– Да.