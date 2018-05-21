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"Енисей": у Аленичева действующий контракт на два года

Директор "Енисея" Денис Рубцов рассказал об интересе "Арсенала" к Дмитрию Аленичеву:

"У Дмитрия Анатольевича действующий контракт на два года. На сегодняшний день Аленичев — главный тренер "Енисея", который вывел команду в РФПЛ. Мы очень благодарны Дмитрию Анатольевичу. Спасибо ему и всему тренерскому штабу за этот сезон", — сказал Рубцов в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Никитой Кузиным.
Теги: Енисей Арсенал Тула Аленичев
Сегодня, 11:28
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Ростов»
Конечно Аленичеву нужно еще поработать с Енисеем, а уж потом возглавить ......Спартак!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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