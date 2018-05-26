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Илья Геркус: будет точечно усиляться сильными футболистами

Президент "Локомотива" Илья Геркус о трансферных планах клуба.

"В этой трансферной кампании мы сделаем несколько точечных приобретений. Как в группу атаки, так и в оборону. И это обязательно будут сильные футболисты, способные повысить общий уровень команды", - цитирует Геркуса Спорт FM
Теги: Локомотив
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