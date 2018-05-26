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Тренер сборной Украины Рауль Рианчо: я не вел никаких переговоров со "Спартаком"

Тренер сборной Украины Рауль Рианчо опроверг информацию о том, что он якобы уже подписал контракт со "Спартаком".

"Хочу, чтобы вы понимали - я не общался с представителями „Спартака“ или любых других клубов. Я не буду вести никакие переговоры о своём будущем, пока не закончится тренировочный сбор Украины – это 100%. Да, я знаю, что появились новости о моих переговорах со „Спартаком“ и о том, что есть и другие клубы, которые проявляют ко мне интерес, но не знаю, откуда они появились", - цитирует испанского специалиста footboom.com
Теги: Спартак
Сегодня, 10:25
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№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:35) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: tiki
только в ЦСКА никто не переходит. С - Стабильность

Портвейн (гарантированные бабки за ЛЧ) отспорили, значитца, утки будут!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: All_my
Межсезонье оно такое то Салах в Амкар переходит, то Заболотный в Реал

только в ЦСКА никто не переходит. С - Стабильность


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: All_my Москва (Сегодня, 10:41) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Межсезонье оно такое то Салах в Амкар переходит, то Заболотный в Реал


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
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