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Юрий Жирков: закончу карьеру годика через три

Юрий Жирков рассказал о своем будущем

"Конечно с возрастом становится сложнее. Тренировки, восстановление. Но я вот смотрю на Игнашевича, которому скоро 39, – и думаю, что годика три еще можно побегать на высоком уровне. Серега – ориентир. Тем более, чувствую себя лучше, чем, например, четыре года назад. На Кубке конфедераций прошлым летом мне бежалось хорошо, чувствовал легкость – и вспоминал, как в матче с Кореей, единственном на чемпионате мира в Бразилии, который я провел, ноги совсем тяжелые были, еле двигался. Возможно, это результат разной подготовки к этим турнирам" - цитирует 34-летнего футболиста СЭ
Теги: Жирков
Сегодня, 11:34
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№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну три- не-три, а годик "попылить" на приличном уровне он точно сможет.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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