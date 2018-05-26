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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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По условиям нового контракта Маурисио Почеттино вправе покинуть "Тоттенхэм" в случае предложений от "Реала" и "ПСЖ
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Гендиректор "Уфы": мы за расширение Премьер-лиги до 18 клубов
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов на очередной Конференции РФС призвал расширить Премьер-лигу
"Я за расширение РФПЛ до 18 клубов. Мы официально выступили с этим предложением", - цитирует Газизова Sport24
"Я за расширение РФПЛ до 18 клубов. Мы официально выступили с этим предложением", - цитирует Газизова Sport24
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