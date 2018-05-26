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Новости партнеров

Гендиректор "Уфы": мы за расширение Премьер-лиги до 18 клубов

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов на очередной Конференции РФС призвал расширить Премьер-лигу

"Я за расширение РФПЛ до 18 клубов. Мы официально выступили с этим предложением", - цитирует Газизова Sport24
Теги: РФС РФПЛ
Сегодня, 11:44
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7
(1)
№7 Написал: Босх Россия (Сегодня, 12:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Sergey Nasirov_2,
ты тупой...

sparwik53,
выходите из РФПЛ,регистрируйтесь в Чемпе Германии и там играйте..
Россия прекрасно обойдется без Спартака


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это и дальше плодить дармоедов "от футбола"?!
Ни игры, ни зрителей, ни денег!
Такие команды нужны только функционерам и чиновникам, да ещё псевдоигрокам, которые в них числятся!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А кто за них платить будет, за тех же Тосно,Амкар....
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
Цитата: Sergey Nasirov_2
Можно лучше урезать до 14 и играть в 3 круга !

Улыбнуло ))) А третий круг где играть - на нейтральном поле?


Почему?
По тайму на полях соперников! )


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: лад USSR (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Можно лучше урезать до 14 и играть в 3 круга !

Улыбнуло ))) А третий круг где играть - на нейтральном поле?
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:52) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
18-это давно пора сделать,А в перспективе 20.
И еще один Кубок ввести в расписание.
И играть через два на третий.
И билеты дешевые сделать на футбол.
И ввести "фейрПлей" финансовый- 50 млн долл- бюджет. ПОТОЛОК,
Все что сверху- ФИФТИ/ФИФТИ - половину отдай в фонд,который распределит их на все 18 команд поровну.
И всё.
и прекратится БЕШЕНСТВО у Зенитов и Спартаков с Локомотивами ...
И Лимит на иностранцев ввести. Пока по легкой схеме...по английской схеме.
Чтобы ШЛАК не везли..и не более 8 ми легионеров в команде.
И всё будет ништяк!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:51) #
  • 0
  •  (4)

А смысл? Кучу команд по ходу сезона из 16 ,испытывают проблемы с финансами. Зачем добровольно ещё 2 ???? Постройте ещё хотя бы 8 полей ,как в Самаре,проверьте финансирование клубов из первой лиги ,вложитесь в развитие юношеского футбола .без этого нет смысла в дополнительно двух командах . Можно лучше урезать до 14 и играть в 3 круга !
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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