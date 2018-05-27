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Роман Нойштедтер заступился за Рамоса в ситуации с травмой Салаха

Защитник сборной России Роман Нойштедтер дал оценку эпизода в финале Лиги чемпионов, когда форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму в борьбе с игроком "Реала" Серхио Рамосом.

– Что скажете про травму Салаха?

– Очень жаль его. Я не знаю, что ему сказали (врачи – Прим.). Жаль, если он не сможет сыграть на чемпионате мира.

– Рамос виноват в том, что Салах получил повреждение?

– Нет. Эти моменты случаются по 20-30 раз в игре. Специально он ничего не делал.

– Тем не менее, многие болельщики ополчились на Рамоса. Вы считаете, он ни при чем?

– Нет. Это футбол.

Сборная России готовилась непосредственно к Салаху, а теперь он не факт что сыграет за египтян.

– Мы готовимся к Египту. Все знают, что он хороший игрок и в отличной форме. Но у них на поле выходят 11 человек, как и у нас.

– Вам лично будет жалко, если Салах не приедет на ЧМ-2018?

– Да, я всегда хочу играть против лучших. Для него будет обидно, если так получится.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 15:33
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(1)
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:35) #
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Слепой заступился за садиста.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:24) #
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  •  (2)

Посмотрим,что запоешь,если против тебя так сыграют! Салах-то мужик,еще пытался продолжить игру.Сомневаюсь,что ты на это способен.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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