Роман Нойштедтер заступился за Рамоса в ситуации с травмой Салаха

Защитник сборной России Роман Нойштедтер дал оценку эпизода в финале Лиги чемпионов, когда форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму в борьбе с игроком "Реала" Серхио Рамосом.– Очень жаль его. Я не знаю, что ему сказали (врачи – Прим.). Жаль, если он не сможет сыграть на чемпионате мира.– Нет. Эти моменты случаются по 20-30 раз в игре. Специально он ничего не делал.– Нет. Это футбол.– Мы готовимся к Египту. Все знают, что он хороший игрок и в отличной форме. Но у них на поле выходят 11 человек, как и у нас.– Да, я всегда хочу играть против лучших. Для него будет обидно, если так получится.