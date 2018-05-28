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РФПЛ объявит нового владельца телеправ до ЧМ-2018
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации с телеправами на показ матчей российской премьер-лиги.
"Вопрос телеправ волнует многих. На последнем собрании принято решение доработать некоторые моменты контракта. До старта чемпионата мира мы все объявим. Сейчас идут последние согласования. Пока не буду говорить ни о суммах, ни о возможных партнеров. Уверен, что до 13 июня все объявим», - передает слова Прядкина Sport24
Напомним, в апреле в российских СМИ появилась информация, что на право трансляции матчей чемпионата России претендует компания Dentsu Aegis Network, которая предложила РФПЛ 11 млрд рублей за пять сезонов. Позднее представитель компании опроверг эту информацию.
"Вопрос телеправ волнует многих. На последнем собрании принято решение доработать некоторые моменты контракта. До старта чемпионата мира мы все объявим. Сейчас идут последние согласования. Пока не буду говорить ни о суммах, ни о возможных партнеров. Уверен, что до 13 июня все объявим», - передает слова Прядкина Sport24
Напомним, в апреле в российских СМИ появилась информация, что на право трансляции матчей чемпионата России претендует компания Dentsu Aegis Network, которая предложила РФПЛ 11 млрд рублей за пять сезонов. Позднее представитель компании опроверг эту информацию.
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