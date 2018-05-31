"Анжи" не стал продлевать контракт с Вадимом Скрипченко

31 мая истек срок действия соглашения между "Анжи" и наставником команды Вадимом Скрипченко, сообщает официальный сайт клуба.Белорусский специалист возглавил "Анжи" августе 2017 года. Под руководством Скрипченко «Анжи» провел 27 матчей, в которых одержал 6 побед, еще 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.