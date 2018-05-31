Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26648
Политика и события в стране и мире 4204
Ситуация на юго-востоке Украины 119445
Зенит 104641
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

"Анжи" не стал продлевать контракт с Вадимом Скрипченко

31 мая истек срок действия соглашения между "Анжи" и наставником команды Вадимом Скрипченко, сообщает официальный сайт клуба.

Белорусский специалист возглавил "Анжи" августе 2017 года. Под руководством Скрипченко «Анжи» провел 27 матчей, в которых одержал 6 побед, еще 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.
Теги: Анжи
Сегодня, 17:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не удивительно в свете таких результатов...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.