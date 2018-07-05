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Александр Ташаев: открыт к любым предложениям
Полузащитник Александр Ташаев рассказал о своем будущем.
"Да, это правда, отношения с "Динамо" закончились. Я открыт к любым предложениям. Определюсь со своим будущим в ближайшее время. Многое зависит от того, кто быстрее проявит инициативу.
Европа? Мне сейчас нужно в России доказать свою состоятельность, чтобы потом в будущем поехать поиграть за границу. Поэтому намерен продолжать карьеру в России.
Хотелось бы передать болельщикам, которые следят и переживают за мои успехи, чтобы они не сомневались, все будет хорошо. Я буду работать на максимуме, чтобы показать себя", - цитирует Ташаева Sport24.
"Да, это правда, отношения с "Динамо" закончились. Я открыт к любым предложениям. Определюсь со своим будущим в ближайшее время. Многое зависит от того, кто быстрее проявит инициативу.
Европа? Мне сейчас нужно в России доказать свою состоятельность, чтобы потом в будущем поехать поиграть за границу. Поэтому намерен продолжать карьеру в России.
Хотелось бы передать болельщикам, которые следят и переживают за мои успехи, чтобы они не сомневались, все будет хорошо. Я буду работать на максимуме, чтобы показать себя", - цитирует Ташаева Sport24.
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