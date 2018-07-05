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Александр Ташаев: открыт к любым предложениям

Полузащитник Александр Ташаев рассказал о своем будущем.

"Да, это правда, отношения с "Динамо" закончились. Я открыт к любым предложениям. Определюсь со своим будущим в ближайшее время. Многое зависит от того, кто быстрее проявит инициативу.

Европа? Мне сейчас нужно в России доказать свою состоятельность, чтобы потом в будущем поехать поиграть за границу. Поэтому намерен продолжать карьеру в России.

Хотелось бы передать болельщикам, которые следят и переживают за мои успехи, чтобы они не сомневались, все будет хорошо. Я буду работать на максимуме, чтобы показать себя", - цитирует Ташаева Sport24.
Теги: Ташаев Динамо
Сегодня, 16:05
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11
(3)
№11 Написал: Рома Филипов (Сегодня, 18:55) #
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нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 5.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:40) #
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online

Цитата: Valar
Хотя, скорее всего, боится возможных санкций, за переговоры с другими клубами до завершения действующего контракта.

Не он первый. Торбинский так втихую сторговался с Локо. Дзюба, когда за 300 килоевриков дебош учинял, тоже небось знал, где по запросам отсыпят.

А как такое пресечь? Агенты и клубные чиновники промеж себя втихую перетрут в частном порядке, даже если записи предъявить - незаконная прослушка.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:31) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Сраптак же берет

Да у них Кутепов уходит(не ожидали, как обухом по голове), теперь заща ищут, такого же звёздного, а он денег стоит. Понятно, что такого мастера не заменить, так что может придётся брать троих, каждая копейка на счету.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сраптак же берет
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 17:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Излагает как девка, открытая для всех предложений, на трассе.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№6 Написал: spartak1975 (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (7)

Valar,
Надеюсь, что бомжи все же перебили предложение
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Valar (Сегодня, 17:13) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Вроде в Спартаке уже насыпали бабла ему, чего сейчас оправдываться и кривить душой, что открыт для всех предложений? Хотя, скорее всего, боится возможных санкций, за переговоры с другими клубами до завершения действующего контракта.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: spartak1975 (Сегодня, 17:02) #
  • -7
  •  (7)

Да, мусорок, только Спартак не надо выбирать. К бомжам иди. Они самые инициативные. И второго с собой забери
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
"....Я открыт к любым предложениям..."

Не понял? Что в Спартак уже не берут?


Я же объяснил ниже...)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:19) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
"....Я открыт к любым предложениям..."

Не понял? Что в Спартак уже не берут?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:14) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дипломат! wink


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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