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Ивица Крижанац: если бы Россия проиграла Испании, все бы писали, как дерьмово играла команда. Это был антифутбол (16)
Ивица Крижанац: если бы Россия проиграла Испании, все бы писали, как дерьмово играла команда. Это был антифутбол (16)
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Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч (2)
Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч (2)
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"Аталанта" намерена приобрести Матиаса Краневиттера
Полузащитник "Зенит" Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио
В его переходе заинтересована "Аталанта". Сообщается, что итальянцы уже отправили запрос о трансфере в питерский клуб.
Год назад трансфер Краневиттера из "Атлетико" обошелся «Зениту» в 8 миллионов евро.
В его переходе заинтересована "Аталанта". Сообщается, что итальянцы уже отправили запрос о трансфере в питерский клуб.
Год назад трансфер Краневиттера из "Атлетико" обошелся «Зениту» в 8 миллионов евро.
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