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"Аталанта" намерена приобрести Матиаса Краневиттера

Полузащитник "Зенит" Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио

В его переходе заинтересована "Аталанта". Сообщается, что итальянцы уже отправили запрос о трансфере в питерский клуб.

Год назад трансфер Краневиттера из "Атлетико" обошелся «Зениту» в 8 миллионов евро.
Теги: Зенит Аталанта
Сегодня, 08:31
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 09:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Продавать однозначно.Очень нестабильный игрок,к тому же без культуры паса.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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