"Локомотив" интересуется полузащитником сборной Колумбии и "Порту" Хуаном Кинтеро

Норман Капуоццо, агент полузащитника "Ривер Плейта" и сборной Колумбии Хуана Кинтеро рассказал, что к его клиенту проявляет интерес "Локомотив""С нами общались представители "Локомотива", так что переезд в Россию возможен", - сказал агент.Ранее президент "Ривер Плейта" Родолфо Д’Онофрио заявил, что стоимость Кинтеро - 25 миллионов евро.