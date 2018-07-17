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"Локомотив" интересуется полузащитником сборной Колумбии и "Порту" Хуаном Кинтеро

Норман Капуоццо, агент полузащитника "Ривер Плейта" и сборной Колумбии Хуана Кинтеро рассказал, что к его клиенту проявляет интерес "Локомотив"

"С нами общались представители "Локомотива", так что переезд в Россию возможен", - сказал агент.

Ранее президент "Ривер Плейта" Родолфо Д’Онофрио заявил, что стоимость Кинтеро - 25 миллионов евро.

Спорт-Экспресс
Теги: Ривер Плейт Локомотив
Сегодня, 10:04
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 11:23) #
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Великолепный ПЗ. Левша. Однозначное усиление не только для Локо, но и для всей РФПЛ
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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