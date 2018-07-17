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Стал известен состав "Зенита" на игру с "Дженоа"

"Зенит" объявил стартовый состав на товарищеский матч с генуэзским "Дженоа".

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Мевля, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Эрнани, Оздоев, Ригони, Шатов, Джорджевич.

Запасные: М. Кержаков, Иванович, Скроботов, Чернов, Смольников, Паредес, Нобоа, Кузяев, Дриусси, Заболотный.
Теги: Зенит Дженоа
Сегодня, 17:17
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(2)
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:43) #
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online

Цитата: Кир Мяс
С таким составом толькр в ФНЛ играть

Не имена делают историю , а белые таланты.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пенсионер Анюков рулит. Ещё Славуню вернуть и Ширла с Крыжей и всем пиндец
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:25) #
  • -3
  •  (7)
online

С таким составом толькр в ФНЛ играть
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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