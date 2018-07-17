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Сергей Силкин: Юсупову надо переходить в "Локомотив" или "Краснодар", "Витесс" - не самый лучший клуб
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги чемпионата мира, а также поделился мыслями по поводу возможных трансферов российских игроков в европейские чемпионаты.
-Нахожусь под впечатлением от прошедшего чемпионата мира, - говорит Силкин. - Я был на финале — это что-то необыкновенное! Это такой праздник! По-моему те люди, которые всегда относились к футболу равнодушно, теперь понимают, что это грандиозное событие и что это вид спорта номер один. Президент ФИФА Инфантино ведь сказал же, что по уровню проведения, организации — это лучший чемпионат мира. Если говорить о победителе турнира, то сборная Франции прошла чемпионат без спадов, у них не было осечек, они все время держали марку. Другое дело, что заведомые фавориты Бразилия, Германия, Аргентина не прошли далеко. Конечно, французы хороши были в игре с хорватами.
- Наша сборная, если бы она переиграла хорватов в серии пенальти, могла бы дойти до финала?
- Нет, чудес не бывает. Одно чудо уже случилось, когда обыграли сборную Испании. Нам нужно смотреть в будущее, пересмотреть в корне подготовку юных футболистов. Когда у нас будет достаточно воспитанников, соответствующих определенному уровню, тогда все и наладится. Мы видим, как сейчас прибавили англичане, у которых сейчас самая молодая команда. Им не хватило такого игрока, как Модрич. Если бы он был, думаю, англичане вышли бы в финал. Тем не менее команда очень перспективная.
- Во время чемпионата мира стало известно об интересе европейских клубов к игроку ЦСКА и сборной страны Александру Головину. Среди этих клубов - «Монако», «Челси», «Арсенал» и «Ювентус». «Ассортимент» богатый — выбрать трудно. По последней информации, Головин близок к переходу в «Челси». Как не прогадать игроку в такой ситуации?
- Выбрать здесь действительно трудно. Самое главное, чтобы молодой и талантливый парень стал в хорошем европейском клубе игроком основного состава. И в этом случае он еще прибавит. И для сборной это будет подспорье. Потому что проходных игр в этих чемпионатах нет: в каждой игре, в каждой тренировке надо доказывать, что ты достоин места в основном составе — там по-другому невозможно. У нас если это игрок основного состава, он на поле появляется всегда, как бы ни готовился. Для Головина это была бы хорошая школа. Я думаю, что его покупают не для того, чтобы он сидел на скамейке. Мы понимаем, что футбол это бизнес. В разных клубах разная политика. В некоторых клубах молодых игроков покупают для того, чтобы раскрутить, а потом подороже продать. А чтобы его раскрутить, он должен играть. Конечно, поначалу доверие будет. Но этим доверием нужно правильно воспользоваться, чтобы зарекомендовать себя. Чтобы быть не только игроком основного состава, а, возможно, даже и ведущим игроком. Надо стремиться к этому — тогда он будет прогрессировать. Если футболист, попадая в команду, успокаивается, посчитав, что он всего добился, то прогресса не будет.
- Молва сватает в европейские клубы и Артема Дзюбу.
- Думаю, что Дзюба останется в «Зените» и усилит его своей игрой.
- Недавно стало известно, что «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и голландский «Витесс» проявляют интерес к вашему бывшему подопечному Артуру Юсупову, права на контракт которого принадлежат «Зениту». Как здесь быть с выбором?
- Знаете, он ответственный человек и очень хороший футболист. Он обучен очень здорово, он прекрасно понимает игру. Единственное, чего Артуру не хватает — это веры в самого себя. И эта скромность немного мешает ему раскрыться. Любой из тех клубов, которые вы назвали, он усилит. Но я в данной ситуации выбрал бы или «Локомотив», или «Краснодар». Потому что здесь перспектива участия в еврокубках. Это для него лучше. А «Витесс» - не самый лучший клуб. Есть ли смысл туда ехать?
-Нахожусь под впечатлением от прошедшего чемпионата мира, - говорит Силкин. - Я был на финале — это что-то необыкновенное! Это такой праздник! По-моему те люди, которые всегда относились к футболу равнодушно, теперь понимают, что это грандиозное событие и что это вид спорта номер один. Президент ФИФА Инфантино ведь сказал же, что по уровню проведения, организации — это лучший чемпионат мира. Если говорить о победителе турнира, то сборная Франции прошла чемпионат без спадов, у них не было осечек, они все время держали марку. Другое дело, что заведомые фавориты Бразилия, Германия, Аргентина не прошли далеко. Конечно, французы хороши были в игре с хорватами.
- Наша сборная, если бы она переиграла хорватов в серии пенальти, могла бы дойти до финала?
- Нет, чудес не бывает. Одно чудо уже случилось, когда обыграли сборную Испании. Нам нужно смотреть в будущее, пересмотреть в корне подготовку юных футболистов. Когда у нас будет достаточно воспитанников, соответствующих определенному уровню, тогда все и наладится. Мы видим, как сейчас прибавили англичане, у которых сейчас самая молодая команда. Им не хватило такого игрока, как Модрич. Если бы он был, думаю, англичане вышли бы в финал. Тем не менее команда очень перспективная.
- Во время чемпионата мира стало известно об интересе европейских клубов к игроку ЦСКА и сборной страны Александру Головину. Среди этих клубов - «Монако», «Челси», «Арсенал» и «Ювентус». «Ассортимент» богатый — выбрать трудно. По последней информации, Головин близок к переходу в «Челси». Как не прогадать игроку в такой ситуации?
- Выбрать здесь действительно трудно. Самое главное, чтобы молодой и талантливый парень стал в хорошем европейском клубе игроком основного состава. И в этом случае он еще прибавит. И для сборной это будет подспорье. Потому что проходных игр в этих чемпионатах нет: в каждой игре, в каждой тренировке надо доказывать, что ты достоин места в основном составе — там по-другому невозможно. У нас если это игрок основного состава, он на поле появляется всегда, как бы ни готовился. Для Головина это была бы хорошая школа. Я думаю, что его покупают не для того, чтобы он сидел на скамейке. Мы понимаем, что футбол это бизнес. В разных клубах разная политика. В некоторых клубах молодых игроков покупают для того, чтобы раскрутить, а потом подороже продать. А чтобы его раскрутить, он должен играть. Конечно, поначалу доверие будет. Но этим доверием нужно правильно воспользоваться, чтобы зарекомендовать себя. Чтобы быть не только игроком основного состава, а, возможно, даже и ведущим игроком. Надо стремиться к этому — тогда он будет прогрессировать. Если футболист, попадая в команду, успокаивается, посчитав, что он всего добился, то прогресса не будет.
- Молва сватает в европейские клубы и Артема Дзюбу.
- Думаю, что Дзюба останется в «Зените» и усилит его своей игрой.
- Недавно стало известно, что «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и голландский «Витесс» проявляют интерес к вашему бывшему подопечному Артуру Юсупову, права на контракт которого принадлежат «Зениту». Как здесь быть с выбором?
- Знаете, он ответственный человек и очень хороший футболист. Он обучен очень здорово, он прекрасно понимает игру. Единственное, чего Артуру не хватает — это веры в самого себя. И эта скромность немного мешает ему раскрыться. Любой из тех клубов, которые вы назвали, он усилит. Но я в данной ситуации выбрал бы или «Локомотив», или «Краснодар». Потому что здесь перспектива участия в еврокубках. Это для него лучше. А «Витесс» - не самый лучший клуб. Есть ли смысл туда ехать?
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