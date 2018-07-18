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Головин не отказывался переходить в "Монако". Торг за игрока - в диапазоне 30-35 миллионов евро

Стали известны новые подробности о трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в другой клуб.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", вопрос может решиться сегодня, на игрока претендуют два клуба – "Монако" и "Челси", при этом по состоянию на сегодня предложение монегасков более весомое по деньгам. Информация о том, что футболист отказывался переезжать во французский чемпионат, неверна.

Диапазон цены за трансфер футболиста составляет сейчас сумму "30-35 миллионов евро".
Теги: Головин Монако ЦСКА
Сегодня, 12:02
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№40 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: n_uts
Ювентус интересуется Головиным, барселона проявляет интерес к головину, челси близок к подписанию головина, ювентус выбывает из борьбы за головина, монако делает предложение по головину, головин отклоняет предлжение монако, головин переходит в челси, головин не переходит в челси, а продолжает вести переговоры с монако... продолжение следует

хмм.
а Головин-то в курсе всего этого ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№39 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
а тебе нужна только инфа с оф сайта цкг?

мне нужна инфа достоверная, а не которая друг с друга копирует..и не от свиней

Цитата: tantara002
Ты хоть раз в жизни видел в живую свой клуб?

не переживай, я бываю на матчах и не раз в год wink у нас есть организованная группа для все этого..


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Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№38 Написал: tantara002 (Сегодня, 14:10) #
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online

Цитата: serega_user
Источники, близкие к ЦСКА"?

Выкладывают те, кому должен ЦСКА, а не близкий . В инете есть вся инфа.


Цитата: serega_user
Чё мне стыдиться то?

А что первый раз уклонился?

Ты хоть раз в жизни видел в живую свой клуб?


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№37 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tar-tas
Кто например? Кто из наших, уехавших из Союза и России стал европейской звездой?

Да я не про наших, к сожалению. У нас то не было таких. Просто взять в пример Канте. С чего он начал в Лестере? Кем он был, когда Лестер в АПЛ с ним попал? И чем это в итоге закончилось? Чемпион мира, выиграл АПЛ с Челси и Лестером. И все это за короткий промежуток времени. И наверняка не на везении все это произошло. А мы все смотрим не на тех: вот у того то не получилось, у того тоже не вышло. А с куя ли у него обязательно должно не получиться? Если нихрена не делать, то конечно лучше на диване лежать.


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№36 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
А кто выкладывает? "Источники, близкие к ЦСКА"?

а тебе нужна только инфа с оф сайта цкг?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№35 Написал: Хоббит (Сегодня, 14:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Куда смотрит Гринпис... Так животных обижают... И так обижают, и эдак и даже... А что, и так можно?
Но ЦКГ заслужило уже по итогам межсезонки - переходятловское радужное знамя ветеранов перехода в Ювентус! С мордой Петухеева и Голого на разных сторонах полотнища. И сверху такое же - только с мордой ветерана АПЛ Збагоева, а на другой - все тот же хоббит

Цитата: serega_user
Гинер - связи

Его связи давно сидят, потому он коллекционирует теперь - протезы.


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Полож взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№34 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:00) #
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online

Цитата: serega_user
Много примеров есть, где парни из ничего превращаются в звезд


Кто например? Кто из наших, уехавших из Союза и России стал европейской звездой?
Мне известен только один человек с постсоветского пространства в период его распада, который заиграл там действительно на звездном уровне - Сережа Шевченко.

Кое-кто малость там прибавлял, другие, наоборот. Кроме Европы, еще кое-что необходимо.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№33 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara002
Хренова тучу инфы тут выгладывают на протяжении двух лет.

А кто выкладывает? "Источники, близкие к ЦСКА"?
Цитата: tantara002
И вообще, что-то ты уклонился от вопроса откуда ты. Стыдно, да?

Чё мне стыдиться то?) Город, как город. Вологда, слыхал про такой? И что тебе даст только это?


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№32 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Понятно.
Если и сольют то макс. за 15 бакинских.
Зато вони не первый месяц mask
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№31 Написал: tantara002 (Сегодня, 13:54) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: serega_user
в бухгалтерию заходил? или опять поспрашивал у непонятных челов?

Хренова тучу инфы тут выгладывают на протяжении двух лет. ройся в инете и найдешь все что тебя интересует

И вообще, что-то ты уклонился от вопроса откуда ты. Стыдно, да?


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№30 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
У Федуна нет долгов в 200 млн,Федун самостоятельная единица,в отличие от ширмы Гинера,который как не стало гос помощи от Иванова улетел в долги,какой же это владелец?А теперь его всем миром спасают олигархи

Каждый выживает, как может) Федун - деньги, Гинер - связи, Зенит - и тем и другим не обделен. Что в этом плохого? Противозаконного же в этом нет ничего.

Цитата: tantara002
Цитата: Frankenstein
Это вместе со счетчиком?

Без.

в бухгалтерию заходил? или опять поспрашивал у непонятных челов?


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№29 Написал: tantara002 (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Frankenstein
Это вместе со счетчиком?

Без.


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№28 Написал: XERX - (Сегодня, 13:48) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
да достал уже этот Головин!!!видел его в первой игре,а потом он играл еще???вот Зобнин,Фернандес,Дзюба,Черышев,Игнашевич играли,а Головин???
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№27 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ssakoll2
А что они жидят то?! Как покупать непонятных 17-20 летних пареньком за 30-40млн. так нормально, а тут жмутся. Ювентус не купил Головина, но купил какое-то непонятное гомно аж 35 или 40млн. В чем смысл?!?!

Да там вообще за Павара из Штутгарта 50 лямов предлагают)) видел его игру? Азар его крутил как хотел, да еще не раз на задницу садил.


--------------------
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Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№26 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А что они жидят то?! Как покупать непонятных 17-20 летних пареньком за 30-40млн. так нормально, а тут жмутся. Ювентус не купил Головина, но купил какое-то непонятное гомно аж 35 или 40млн. В чем смысл?!?!
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№25 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tantara002
Цитата: Frankenstein
нет долгов в 200 млн,

290

Это вместе со счетчиком?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№24 Написал: tantara002 (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Frankenstein
нет долгов в 200 млн,

290


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№23 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Я думаю Федун не отказался бы от таких друзей-жидов


У Федуна нет долгов в 200 млн,Федун самостоятельная единица,в отличие от ширмы Гинера,который как не стало гос помощи от Иванова улетел в долги,какой же это владелец?А теперь его всем миром спасают олигархи

Цитата: serega_user

P.S. Я уже говорил, что против переезда, но...! В нашем чемпионате можно максимум вырасти до уровня только среднего игрока. Выше никак. Не на кого ровняться особо. Потому что даже легионеры в нашем чемпе далеко не звезды. Разве что только на уровне РФПЛ. Много примеров есть, где парни из ничего превращаются в звезд, ну или по крайней мере в хороших игроков.

Помню,было такое,мы так же сошлись на том что он либо останется в Цска,либо уедет в Челси по уже озвученным причинам.Да он и есть на данный момент средний игрок,которых достаточно много в РФПЛ,но только не все получают такие шансы,так как не у всех есть блат и такая поддержка,тут как говорится может будет толк,а может и нет,но если взять статистику переходов из Цска в Европу,то тут все более однозначно
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№22 Написал: tantara002 (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (8)
online

«Арсенал» отказался от трансфера Головина после ухода Венгера:


Как утверждает Football.London «Арсенал» прекратил попытки приобрести Головина после ухода с поста главного тренера Арсена Венгера. Специалист был очень высокого мнения о таланте и навыках 22-летнего российского хавбека, поскольку на него произвела впечатление уверенная и результативная игра Головина в матчах с «канонирами» в Лиге Европы.



laughing

Цитата: SVN
27 игр 5 голов 3 передачи(29 место в лиги),ни маловато для супер звезды?

Рядом с Промесом Головкин пыль на кедах laughing


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№21 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 13:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Одна болтовня вокруг распиаренного середняка
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№20 Написал: SVN (Сегодня, 13:13) #
  • +2
  •  (8)
online

статистика Головина в Чемпионате России 17/18
27 игр 5 голов 3 передачи(29 место в лиги),ни маловато для супер звезды?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№19 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:08) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
кто из друзей жидов больше переведет денег на счёт

Я думаю Федун не отказался бы от таких друзей-жидов smirk

P.S. Я уже говорил, что против переезда, но...! В нашем чемпионате можно максимум вырасти до уровня только среднего игрока. Выше никак. Не на кого ровняться особо. Потому что даже легионеры в нашем чемпе далеко не звезды. Разве что только на уровне РФПЛ. Много примеров есть, где парни из ничего превращаются в звезд, ну или по крайней мере в хороших игроков.


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№18 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Завтра вдруг окажется, что он переходит в Арсенал. Нет смысла доверять этой информации, ситуация с Ювентусом это подтверждает.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№17 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:03) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: kent71
те кто ставит минусы вы насамом деле считаете что он звезда?



Они не считают - они черточки ставят. Метка у них такая. Роспись.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№16 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 12:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Такое комментировать вправе только Аршавин!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№15 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (4)
online

Пора в стране референдум проводить - куда?


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:50) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Торг состоит в том, кто из друзей жидов больше переведет денег на счёт конюшни за среднего игрока,или ослы которые минусуют,реально верят что его по футбольным качествам покупают?хотя ослятки и про Барсу с Юве верили,да только туда по блату не берут))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 12:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
Ювентус интересуется Головиным, барселона проявляет интерес к головину, челси близок к подписанию головина, ювентус выбывает из борьбы за головина, монако делает предложение по головину, головин отклоняет предлжение монако, головин переходит в челси, головин не переходит в челси, а продолжает вести переговоры с монако... продолжение следует


--------------------
&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№12 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kent71
Мне просто интересно,вот те кто ставит минусы вы насамом деле считаете что он звезда?

В чем связь между тем, что он звезда и его трансфер в другой клуб?


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: yuri II Там, за облаками (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
федуна кондрашка хватит, если он узнает о цене Головина.

Что, "источник" говорит, что и Спартак "интересуется"?
Регистрация: 12.03.2018 [жалоба]
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