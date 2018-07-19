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Защитник "Депортиво" Сидней перешел в "Краснодар"
Защитник "Депортиво" Сидней стал игроком "Краснодара".
"Бразильский защитник Сидней — следующий новичок «Краснодара»! 28-летний футболист перейдёт в ряды «быков» из испанского «Депортиво». Сидней прибыл в расположение чёрно-зелёных в Австрии. Уже по возвращении в Краснодар он пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт", — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Сидней провёл в Примере 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
ФК "Краснодар"
"Бразильский защитник Сидней — следующий новичок «Краснодара»! 28-летний футболист перейдёт в ряды «быков» из испанского «Депортиво». Сидней прибыл в расположение чёрно-зелёных в Австрии. Уже по возвращении в Краснодар он пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт", — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Сидней провёл в Примере 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
ФК "Краснодар"
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