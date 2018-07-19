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Защитник "Депортиво" Сидней перешел в "Краснодар"

Защитник "Депортиво" Сидней стал игроком "Краснодара".

"Бразильский защитник Сидней — следующий новичок «Краснодара»! 28-летний футболист перейдёт в ряды «быков» из испанского «Депортиво». Сидней прибыл в расположение чёрно-зелёных в Австрии. Уже по возвращении в Краснодар он пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт", — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Сидней провёл в Примере 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Депортиво Трансферы
Сегодня, 21:10
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7
(1)
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:36) #
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  •  (1)
online

Савелий,
Согласен. Вообще в этом году сильные обновления
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: KOZbIPb
а что про свою великую школу давшую Зобнина и Ташаева молчишь?

товарисч в гитлеровской каске, а что ты можешь сказать о загубленных в болоте Соловьёве, Новосельцеве, Цаллагове, Юсупове, Полозе, Рязанцеве, Бухарове и это только навскидку вспомнил, их гораздо больше! Молчало бы! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (2)
online

Нравится, как Краснодар ведёт селекцию. Тихо, спокойно, без бла-бла....- хлоп и факт!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: tantara002 (Сегодня, 21:28) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: KOZbIPb
а что про свою великую школу давшую Зобнина и Ташаева молчишь?


Так все знают же. Лишний раз напоминать? Кому, таким дебилам как ты? Ты и так и так знаешь, если написал!
Пляя, вот же тормоза пошли то!!


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
школа галицкого так и кует кадры без перебойно для основы laughing

а что про свою великую школу давшую Зобнина и Ташаева молчишь?
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:18) #
  • -3
  •  (3)
online

21 игра в основе, 1 гол+ 1 пас, 4 жёлтые карточки..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: tantara002 (Сегодня, 21:13) #
  • -3
  •  (7)
online

школа галицкого так и кует кадры без перебойно для основы laughing


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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