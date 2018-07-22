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Витиньо не пожал руку Гончаренко и покинул стадион раньше одноклубников, но опроверг наличие конфликта

Как пишет "СЭ" со ссылкой на Globo Esporte, нападающий ЦСКА Витиньо негативно отреагировал на свою замену в товарищеском матче с "Енисеем" (1:1). Он покидал поле явно раздраженным и тут же отправился в раздевалку, сняв по пути футболку. К тому же не пожал руку Виктору Гончаренко.

Нападающий покинул стадион раньше своих одноклубников, и не прошел через микст-зону. Связано ли такое поведение с тем, что ЦСКА и "Фламенго" никак не могут договориться по трансферу игрока, неясно.

- Когда меня заменили, что абсолютно нормально для товарищеского матча, я пошел сразу в раздевалку, чтобы пройти необходимые физиотерапевтические процедуры, которые я всегда проделываю в конце всех тренировок, товарищеских матчей и официальных игр.

Я не прошел через смешанную зону просто потому, что игра была товарищеской. После окончания встречи я общался со всеми товарищами по команде и сотрудниками клуба. Также я фотографировался и подписывал автографы за пределами стадиона. Наконец, я еще и дожидался Бекао, который уехал вместе со мной, - заявил сам Витиньо.
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 11:57
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13
(3)
№13 Написал: Drill (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara0002
пока ни одного "громкого" трансфера

Примерно тоже самое писали про трансферы Вагнера Лав, Мусы, Эльма и Вернблума, да и Хонду мало кто знал.

Трансферы свинарни конечно громче - пучок ниггеров и арабов smile
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№12 Написал: tantara0002 (Сегодня, 13:27) #
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online

Цитата: скальп
Ослики,ловите пока последний Чунга чанга не сбежал из загона smile

Да недавно гинер понты кидал Мол так и так, захочу, пацанам пустые листочки на подпись, и еще год бесплатно пылить. Но что-то , пока ни одного "громкого" трансфера laughing
Игнаш закончил, братья тоже. Верблум еще в прошлом году положил на гинера.
Выхлоп-Набакин у них в капитанах laughing
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:23) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Опять хрюши налетели. Что ж вам так клуб, который, по вашим словам, уже банкрот, покоя не даёт? Может, соперники? Так признайте сие и научитесь уважать. Я уважаю соперников, по сему остаюсь человеком, а не быдланом.
Витиньо ещё вчера обозвал сего "журеалиста" ассинизатором, потому что он пошёл на Физиотерапию, и после товарняков не дают интервью. Именно этот журналист писал, что "Ростова" больше не будет, Спартак" расстанется с Промесом и Зе Луишем. Ответственный источник? Ну, верьте дальше и хрюкайте.
А Витиньо дал ещё ВЧЕРА объяснения, почему пошёл в раздеалку = ищите в и-нете, я за ваши глупые базары корпеть не собираюсь.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№10 Написал: Drill (Сегодня, 13:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
последний Чунга чанга

Смотри шоб тебя не поймали в тарасоффке ваши многочисленные чернозадые гладиаторы. А то будет тебе смерть через матумбу с последующим ритуальным поеданием laughing
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 13:12) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: скальп
Ослики,ловите пока последний Чунга чанга не сбежал из загона smile

зато в самой народной недокоманде их даже в резерв набирают.зная, что в основе играть не будет
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№8 Написал: скальп (Сегодня, 13:01) #
  • -5
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Ослики,ловите пока последний Чунга чанга не сбежал из загона smile
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: Drill (Сегодня, 12:48) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara0002
за гроши никто не хочет играть

Угу. В свинарне за борщ и ромбеки чернозадые гамадрилы играют smile
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 12:37) #
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  •  (4)
online

Цитата: miktar
Пусть уходит. Не хочет играть - пусть уходит.


До зимы не отпустят. Итак линия АПЗ пустая.((

СМИ: ЦСКА ответил отказом на предложение "Фламенго" по Витиньо и готов вернуться к переговорам только в декабре
Как сообщают в Бразилии, трансфер полузащитника ЦСКА Витиньо во "Фламенго" этим летом не состоится.


По данным СМИ, красно-черные предложили требуемую российским клубом сумму в размере 10 млн. евро за игрока, однако ЦСКА, молчавший всю неделю, ответил отказом, заявив, что готов вернуться к возможным переговорам только в декабре из-за ограниченного состава.

Таким образом, совет директоров "Фламенго" потерпел еще одну неудачу в поисках усиления линии нападения и в срочном порядке приступает к "плану С".

Ранее бразильский клуб не смог осуществить трансфер нападающего Райна Бабеля.


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А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: tantara0002 (Сегодня, 12:37) #
  • -8
  •  (8)
online

Цитата: miktar
Пусть уходит. Не хочет играть - пусть уходит.

Мишаня, за гроши никто не хочет играть .
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: miktar (Сегодня, 12:33) #
  • -1
  •  (5)

Пусть уходит. Не хочет играть - пусть уходит.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:23) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: L77

Ну не ясно только помоешникам из Сэска))) На серьезных ресурсах уже давно ситуация разъяснена.

Не зря им втаскивают всякие толстопузые Кирьяковы))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 12:10) #
  • -3
  •  (11)
online

Связано ли такое поведение с тем, что ЦСКА и "Фламенго" никак не могут договориться по трансферу игрока, неясно.


Ну не ясно только помоешникам из Сэска))) На серьезных ресурсах уже давно ситуация разъяснена.


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А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: tantara0002 (Сегодня, 12:05) #
  • -6
  •  (10)
online

ормейцы чуть что всегда опровергают. такие пушистые все время.


бардак в ЦКГ не может не радовать нормальных и адекватных болельщиков.
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
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