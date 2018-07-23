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Илья Геркус: сейчас занимаемся точечным усилением, скоро будут новости
Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус обратился к болельщикам на церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в чемпионате России сезона-2017/18.
"Согласен, что устоять сложнее, чем забраться. Трансферы? Мы, во-первых, сделали работу по сохранению команды: переподписали пять человек, выкупили Эдера. Сейчас занимаемся точечным усилением, скоро будут новости – следите. Продажа абонементов сейчас идет лучше, чем перед прошлым сезоном.
Влияние таких встреч на команду сложно переоценить: сегодня встречи и у нас, и у ЦСКА. Им, кстати, тоже вручали медали. Эмоционально мы настроены позитивно. Я доволен тем, как сегодня прошло мероприятие, надеюсь, болельщики тоже. Все зарядились и начинают готовиться к матчу. Межсезонье закончилось, ура!", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
"Согласен, что устоять сложнее, чем забраться. Трансферы? Мы, во-первых, сделали работу по сохранению команды: переподписали пять человек, выкупили Эдера. Сейчас занимаемся точечным усилением, скоро будут новости – следите. Продажа абонементов сейчас идет лучше, чем перед прошлым сезоном.
Влияние таких встреч на команду сложно переоценить: сегодня встречи и у нас, и у ЦСКА. Им, кстати, тоже вручали медали. Эмоционально мы настроены позитивно. Я доволен тем, как сегодня прошло мероприятие, надеюсь, болельщики тоже. Все зарядились и начинают готовиться к матчу. Межсезонье закончилось, ура!", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
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