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Илья Геркус: сейчас занимаемся точечным усилением, скоро будут новости

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус обратился к болельщикам на церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в чемпионате России сезона-2017/18.

"Согласен, что устоять сложнее, чем забраться. Трансферы? Мы, во-первых, сделали работу по сохранению команды: переподписали пять человек, выкупили Эдера. Сейчас занимаемся точечным усилением, скоро будут новости – следите. Продажа абонементов сейчас идет лучше, чем перед прошлым сезоном.

Влияние таких встреч на команду сложно переоценить: сегодня встречи и у нас, и у ЦСКА. Им, кстати, тоже вручали медали. Эмоционально мы настроены позитивно. Я доволен тем, как сегодня прошло мероприятие, надеюсь, болельщики тоже. Все зарядились и начинают готовиться к матчу. Межсезонье закончилось, ура!", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 23:17
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