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Сергей Брызгалов: очень доволен, что перешел в "Урал"

Защитник "Урала" Сергей Брызгалов поделился эмоциями от перехода в клуб.

"Я очень доволен, что попал в такую команду, как "Урал". Я потрясен коллективом, очень дружная команда, ребята приняли меня очень хорошо. От себя приложу максимум усилий, чтобы помочь команде", - цитирует Брызгалова ТАСС.
Теги: Брызгалов Урал
Вчера, 23:12
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(1)
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:26) #
  • -1
  •  (1)

удачи


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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