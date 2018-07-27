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Андрей Кобелев: игру за Суперкубок следовало отменить - ЦСКА не достоин этого матча

Известный российский тренер Андрей Кобелев выразил мнение, что ЦСКА не должен был становиться участником матча за Суперкубок России против "Локомотива".

"Вообще не понимаю, как в матче за Суперкубок оказался ЦСКА. "Локомотив" – чемпион, "Тосно" выиграл Кубок России, но потом прекратил существование.

С моей точки зрения, матч нужно было отменить. Или там должен был играть финалист Кубка "Авангард" . Чем они хуже армейцев?

На мой взгляд, ЦСКА не достоин играть в этом матче", – сказал Кобелев.

Матч ТВ
Теги: Кобелев ЦСКА Тосно Локомотив
Сегодня, 10:48
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№53 Написал: Drill (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
ЦСКА попал на этот матч исключительно по прихоти ЖенькА Гинера, Виталика МУтко и Сереги Иванова.

Бла-бла-бла

Регламент Суперкубка России по футболу (официальный сайт Суперкубка)

Участие команд РФПЛ в матче за Суперкубок является обязательным. Команде ПФЛ предоставляется право отказаться от участия в этом и в случае отказа клуба-члена ПФЛ от участия в турнире его заменяет команда, занявшая второе место в Чемпионате России по футболу предыдущего сезона.
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№52 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:17) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Совершенно прав Андрей Кобелев!
ЦСКА попал на этот матч исключительно по прихоти ЖенькА Гинера, Виталика МУтко и Сереги Иванова. Сто пудов, это они продавили этот анти-спортивный матч. Но должен заметить, что участие ЦСКА в игре за Суперкубок России, это смачный плевок в рожу руководителей "Локомотива" и их болельщиков. Локомотивные утерлись и как нив чем не бывало, поехали на этот ублюдочный матч.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№51 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
Кто то спрашивал,но уже убрал,почему в Евро кубке Уфа" играет,правильно что убрал глупый вопрос.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№50 Написал: Drill (Сегодня, 13:11) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
капля никотина,
На мотив Какао-какаО laughing

СвинАрня, свинарнЯ, сви-на-рнЯ
Сосала у коня, у коня

Такая вот муйня, сви-нар-нЯ
Понравилась тебе пися у коня

Соси же ты всегда - у коня
СвинАрня, свинарнЯ, сви-на-рнЯ

smile
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№49 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:10) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: капля никотина
Интернет надо запрещать - быдло уже на четвереньках.


Так что ж ты в него лезешь, быдло?)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№48 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:03) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Александр из Тюмени
В управлении футболом некомпетентность также зашкаливает как и у застойной власти России.


в магазине рассказывали на раионе украли мешок с навозом ,совсем уже обнаглели, нечего святого у людей нет.Надо эмигрировать я щетаю .
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№47 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: капля никотина

Ария Гинера (трансферная, удачная)

кера как тебя плющит-то, с чего это?


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№46 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:59) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
tiki,
Ты сам поедешь "поддержать другой клуб"? Ну в Москве я могу поехать поддержать наш российский клуб, хоть "Спартак", хоть "Динамо" - я любую команду России поддерживаю в еврокубках. Но поехать поддержать в другой город... Ну у меня из 78-ми выездов два за "Спартак" - мы туда ездили просто за Москву. Но 80-х-90-х ездили на халяву: например, в Кыив нас ехало 42 человека в одном купэ. Один берёт билет - остальные провожающие. Просто во время не выходят, а потом "мы обеспечиваем вам порядок, а вы не стучите"
Сейчас такое, к сожалению, не возможно. А так, на двойник "Луч" и "Находка" у нас съездили 3 пацана, лет 14-ти. Туда две недели и обратно столько же. Это был 93-й.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№45 Написал: Drill (Сегодня, 12:58) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
казылык,
соси дальше. В 2006-м вы были на нашем месте в точности.

Три раза свинарня играла с ЦСКА за Суперкубок и трижды отсосала smile
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№44 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
[quote=водовоз][quote=Parshin]Мастер спорта международного класса Андрей Николаевич Кобелев абсолютно ПРАВ. Супер-Кубок должны были бы разыгры
вать - чемпион "Локомотив" и "Авангард" (Курск), как Финалист КУБКА.
При этом самое потрясающее и удивительное (!!!), что ЦСКА еще в 1/16 финала проиграл именно (!!!) - курскому "Авангарду" !!! И вот теперь ПРОИГРАВШИЙ - ЦСКА будет играть за Супер-Кубок!
Очень НЕДОСТОЙНО это турнира (Супер-КУБКА), даже позорно как-то! Так, уверен, большинство думает![/quote]

лето,школьные каникулы)) Кобелев без мастер спорта извиняюсь международного класса конечно не Кобелев laughing
а,на счет супер кубка ,этот единственный матч в рамке суперкубка не официального характера,в регламенте нет графы,если обладатель кубка исчезнет с лица земли,то кто должен играть с чемпионом страны,не знаю финалист кубка "Авангард" рассматривался или нет в соперники чемпиона страны,но чисто коммерческий,чисто зрительно что матч Локо-ЦСКА гораздо выгоднее чем Локо-Авангард не обсуждается..и мастер спорта международного класса) абсолютно не прав,что матч надо было отменить,когда спонсоры матча давно уже вложили деньги на этот матч в Нижнем Новгороде,не говоря о том,что чем больше футбольных матчей,тем лучше для ценителей футбола."Локо-ЦСКА первый матч в России с участием Рос.клубов после ЧМ,где сборная страны выглядела достойно ,если не сказать блестяще.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№43 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:56) #
  • -4
  •  (8)
online

Удалили, падлы , новость про возраст Бекао - поэтому сюда.

Ария Гинера (трансферная, удачная)

Я сижу на балконе и глажу культЮ
Ощущение такое - как будто бы сплю
Вроде что-то хотелось,а что не помню
Вообщем,лучше для клуба я приготовлю
И приготовлю

Бекао-БекаО,ко-ко-ко-ко
Бекао-БекаО,ко-ко-ко-ко
Бекао-БекаО,ко-ко-ко-ко
Бекао-БекаО,ко-ко-ко-ко


Я сижу на балконе,любимый клуб рядом
Смотрит мимо меня отрешённым взглядом
Я готовил им допинг , бегут еле-еле
Приготовил, - сожрали и захотели
И захотели


Бекао-БекаО,ко-ко-ко-ко
Бекао-БекаО,ко-ко-ко-ко
Бекао-БекаО,ко-ко-ко-ко
Бекао-БекаО,ко-ко-ко-ко
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№42 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 12:52) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ROBSON
вывеска Локомотив-ЦСКА куда более предпочтительней для телевидения и наполняемости стадиона, ну и болельщиков конечно соответственно.

И для болельщиков Авангарда??? Или их меньше и эту погрешность не стоит учитывать??? Ну ,естественно, мы же ,как выяснилось - футбольная страна...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№41 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (3)

Parshin,
А почему в еврокубках вместо Тосно Уфа играет, а не Авангард?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№40 Написал: казылык (Сегодня, 12:48) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Бавария»
Drill
А какой там расклад в 80х был?Играете с Локо,но пишите о Спартаке, шестидырые дуршлаки,у вас синдром провинциалов,помните как вас Спартак на поле унижал,решили через кабинет просочиться,вспомни крайнее дерби(как ты любишь говорить) и получишь ответы на все вопросы
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№39 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:39) #
  • -2
  •  (12)
online

Цитата: Drill
Свиноухие

Свиноухий в твой паспорт вклеен. Плешивый уорриор, украшенный многоскладочными целлюлитами
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№38 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 12:38) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
В управлении футболом некомпетентность также зашкаливает как и у застойной власти России.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№37 Написал: водовоз (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (11)
online

Цитата: Parshin
Мастер спорта международного класса Андрей Николаевич Кобелев абсолютно ПРАВ. Супер-Кубок должны были бы разыгры
вать - чемпион "Локомотив" и "Авангард" (Курск), как Финалист КУБКА.
При этом самое потрясающее и удивительное (!!!), что ЦСКА еще в 1/16 финала проиграл именно (!!!) - курскому "Авангарду" !!! И вот теперь ПРОИГРАВШИЙ - ЦСКА будет играть за Супер-Кубок!
Очень НЕДОСТОЙНО это турнира (Супер-КУБКА), даже позорно как-то! Так, уверен, большинство думает!


лето,школьные каникулы)) Кобелев без мастер спорта извиняюсь международного класса конечно не Кобелев laughing
а,на счет супер кубка ,этот единственный матч в рамке суперкубка не официального характера,в регламенте нет графы,если обладатель кубка исчезнет с лица земли,то кто должен играть с чемпионом страны,не знаю финалист кубка "Авангард" рассматривался или нет в соперники чемпиона страны,но чисто коммерческий,чисто зрительно что матч Локо-ЦСКА гораздо выгоднее чем Локо-Авангард не обсуждается..
Регистрация: 1.10.2016 [жалоба]
№36 Написал: Drill (Сегодня, 12:34) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
капля никотина,
Сибирячок,
stepanmlc,
казылык,

Свиноухие, внимательно читаем и валите на йух

Суперкубок-2006 сразу по нескольким аспектам отличался от предыдущих, как это часто бывает с соревнованиями, история которых лишь начинается. Впервые встреча состоялась на главном стадионе страны, в «Лужниках», и впервые в ней участвовала команда, не выигравшая ни чемпионат, ни Кубок. В 2005-м ПФК ЦСКА сделал золотой дубль, и право выступить в Суперкубке красно-белые получили как вице-чемпионы. «Спартак» дважды выходили вперед, но последнее слово осталось за армейцами: Олич навесил в штрафную справа, Жо выиграл борьбу в воздухе и пробил головой под перекладину.
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№35 Написал: Кристоф (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Вопросов много, ответов нет. Что мешало провести эту игру на день-два раньше, а не накануне старта чемпионата? Почему после "гостевого" суперкубка обе команды стартуют через пару дней с выездных матчей? Почему Локо играет в первом туре с занявшей шестое место Уфой, а во втором со Спартаком ...? Такое впечатление, что календарь специально составлен так, что бы его усложнить, что это, если не закулисные игры?

заговор, не иначе.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№34 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:31) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Parshin
Мастер спорта международного класса Андрей Николаевич Кобелев абсолютно ПРАВ. Супер-Кубок должны были бы разыгрывать - чемпион "Локомотив" и "Авангард" (Курск), как Финалист КУБКА.
При этом самое потрясающее и удивительное (!!!), что ЦСКА еще в 1/16 финала проиграл именно (!!!) - курскому "Авангарду" !!! И вот теперь ПРОИГРАВШИЙ - ЦСКА будет играть за Супер-Кубок!
Очень НЕДОСТОЙНО это турнира (Супер-КУБКА), даже позорно как-то! Так, уверен, большинство думает!

А если ЦСКА выиграет у Локомотива, получается достоин был суперкубка Авангард, так как победил ЦСКА, а ЦСКА победил Локомотив? Но с другой стороны если взять Авангард проиграл Тосно, которого нет. Получается херня как то не находишь? Надо восстанавливать Тосно и выдавать суперкубок тогда им, если выруливать по Вашим умозаключениям. И вообще не понимаю при чем тут ЦСКА если так регламенты написаны по-дибильному? Почему нет претензий к Уфе которая вообще лигу Европы получила и возможность себе бюджет пополнить? Или к Анжи, которая опять же по тупому регламенту себе место оставила в Премьер лиге? Так может в тех местах где дибильные регламенты пишут искать достойных и не очень???
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№33 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 12:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
safonas,
никому победы не желаю и матч смотреть не буду..
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№32 Написал: нетрал (Сегодня, 12:27) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
посмотрим порнофильмы ...кони так хотят кубок ...аж но дрожь берет ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№31 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 12:27) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Parshin,
В управлении нашего футбола - нет спортивного принципа
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:23) #
  • -7
  •  (11)
online

Цитата: Максим I
Ты бы хоть таблицы глянул, говоря про десять лет.

И где можно взглянуть таблицы за следующие десять лет??? Совсем уже кретины??? Или читаем по-слогам?

Интернет надо запрещать - быдло уже на четвереньках.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№29 Написал: казылык (Сегодня, 12:17) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Бавария»
Не пойму что ослики усераются,прав Кобелев,что конюшни не должно было даже близко быть в матче за СК,гнилушки кабинетные

Цитата: Drill
Кобель на пару с врачом свинарни хайпануть решили.

Причем здесь достоин кто-то чего-то или нет? Есть установленные ранее правила - Регламент, от него и отталкиваться надо.

ЦСКА этот матч вообще не нужен по сути

Регламент такой же дырявый как жопа Слуцкого,так что иди на хрен со своим переписанным регламентом
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№28 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:10) #
  • +5
  •  (9)

Цитата: капля никотина
Конечно. Последний шанс завоевать приз в ближайшие лет 10. Ласт говночашка. Осведомитесь у бомжей.


Смешной дурачок)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№27 Написал: Parshin (Сегодня, 12:07) #
  • +3
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мастер спорта международного класса Андрей Николаевич Кобелев абсолютно ПРАВ. Супер-Кубок должны были бы разыгрывать - чемпион "Локомотив" и "Авангард" (Курск), как Финалист КУБКА.
При этом самое потрясающее и удивительное (!!!), что ЦСКА еще в 1/16 финала проиграл именно (!!!) - курскому "Авангарду" !!! И вот теперь ПРОИГРАВШИЙ - ЦСКА будет играть за Супер-Кубок!
Очень НЕДОСТОЙНО это турнира (Супер-КУБКА), даже позорно как-то! Так, уверен, большинство думает!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:03) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: cska1971
лучше бы порассуждал

Лучше бы вьебывать, чем рассуждать. Уже дорассуждались, что еще чуть-чуть и все блеать ляжет
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№25 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:56) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Максим I
tiki,
В Курсе, к моему сожалению, нет столько денег, чтоб приехать в Нижний. Боюсь, и фанатов - прошу не сравнивать с болельщиками - там тоже мало. Может, и есть, но лично я о них не слышал и никогда не встречал.

тут я не спорю, это логично
но при желании накопить можно было (ну это если при желании)
а так...тот же ЧМ показывает, что там тьма людей было, которые даже команд и правил то не знают. чисто по понту сходить....вот и тут может кто за компанию, кто за город....да и если опустить сам Курск..за такое достижение могли бы поехать их поддержать многие из других городов всей России


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№24 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:55) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
tiki,
В Курсе, к моему сожалению, нет столько денег, чтоб приехать в Нижний. Боюсь, и фанатов - прошу не сравнивать с болельщиками - там тоже мало. Может, и есть, но лично я о них не слышал и никогда не встречал.

капля никотина,
Ты бы хоть таблицы глянул, говоря про десять лет. Только и умеешь, что cpaть на сайте. Сам подтверждаешь свою сущность крючкохвостую.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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