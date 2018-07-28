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Нобель Арустамян: ЦСКА сейчас усиленно мониторит рынок, новые трансферы будут в ближайшее время

Журналист Нобель Арустамян поделился информацией о возможных трансферах ЦСКА.

"ЦСКА еще приобретет несколько футболистов до закрытия трансферного окна. В данный момент ведется усиленная работа по поиску и отбору кандидатов. Впереди новый сезон, плюс будет минимум шесть матчей в Лиге чемпионов", - сказал Нобель в эфире Спорт FM.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 08:47
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 08:51) #
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Нужно быть охрененным экспертом, чтобы делать такие глубокомысленные выводы...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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