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Хердюр Магнуссон: наша новая команда молода и голодна до побед

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон поделился эмоциями после победы в матче за Олимп Суперкубок России с «Локомотивом» (1:0, дополнительное время).

"У нас отличная команда, мы здорово готовились, прекрасно чувствовали себя на сборах. Мы молоды и голодны до побед. У нас есть время, чтобы создать команду. Мы способны на это.

Можно ли сравнить фанатов ЦСКА с исландскими болельщиками? Сравнить сложно, но они нас поддерживали и счастливы победе. Страсть, которая присуща болельщикам ЦСКА, в целом сопоставима с тем, что есть в Исландии. Мы делаем все, чтобы клуб двигался дальше", — сказал защитник в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Магнуссон ЦСКА
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