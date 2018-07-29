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Бранислав Иванович: все думают о великолепных аренах ЧМ, а нам приходится играть на этом поле

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 1-го тура РПЛ с "Енисеем" (2:0) поделился мнением о качестве газона стадиона в Тюмени, где прошла игра.

"Очень тяжелая игра для нас. Но мы набрали три очка и довольны этим. Нужно сконцентрироваться, продолжать работу и готовиться к следующей игре.

Согласен с Семаком – поле тяжелое. Сейчас до сих пор все думают о чемпионате мира, об этих великолепных стадионах. А нам приходится играть на этом поле… Но важно, что даже на нем мы показали достаточно качественный футбол и выиграли.

Со мной после ЧМ все нормально! Я должен быть готов к сезону. И буду!", - цитирует Ивановича Sport24.
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 20:05
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:18) #
  • -14
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но важно, что даже на нем мы показали достаточно качественный футбол

шутник...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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