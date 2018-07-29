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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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20:05
Бранислав Иванович: все думают о великолепных аренах ЧМ, а нам приходится играть на этом поле (1)
Бранислав Иванович: все думают о великолепных аренах ЧМ, а нам приходится играть на этом поле (1)
19:20
У Мораты родилась двойня
У Мораты родилась двойня
19:01
Николай Тюнин: поле в Ярославле было не самого лучшего качества, но обе команды были в равных условиях
Николай Тюнин: поле в Ярославле было не самого лучшего качества, но обе команды были в равных условиях
17:14
Сергей Семак: опасений из-за позднего прилёта Дзюбы не было, он заслужил место в составе (видео)
Сергей Семак: опасений из-за позднего прилёта Дзюбы не было, он заслужил место в составе (видео)
16:59
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Дмитрий Аленичев: в конце немного отошли назад, подсели, чем "Зенит" и воспользовался (видео) (3)
16:58
Эрнани хорош, Дзюба - бог футбола, Кузяев – вышел и победил. Оценки матча «Енисей» - «Зенит» (3)
Эрнани хорош, Дзюба - бог футбола, Кузяев – вышел и победил. Оценки матча «Енисей» - «Зенит» (3)
15:24
Александр Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту (9)
Александр Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту (9)
12:08
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Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре провел кампанию по саботажу заявок США и Австралии, используя бывших агентов ЦРУ (2)
Бранислав Иванович: все думают о великолепных аренах ЧМ, а нам приходится играть на этом поле
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 1-го тура РПЛ с "Енисеем" (2:0) поделился мнением о качестве газона стадиона в Тюмени, где прошла игра.
"Очень тяжелая игра для нас. Но мы набрали три очка и довольны этим. Нужно сконцентрироваться, продолжать работу и готовиться к следующей игре.
Согласен с Семаком – поле тяжелое. Сейчас до сих пор все думают о чемпионате мира, об этих великолепных стадионах. А нам приходится играть на этом поле… Но важно, что даже на нем мы показали достаточно качественный футбол и выиграли.
Со мной после ЧМ все нормально! Я должен быть готов к сезону. И буду!", - цитирует Ивановича Sport24.
"Очень тяжелая игра для нас. Но мы набрали три очка и довольны этим. Нужно сконцентрироваться, продолжать работу и готовиться к следующей игре.
Согласен с Семаком – поле тяжелое. Сейчас до сих пор все думают о чемпионате мира, об этих великолепных стадионах. А нам приходится играть на этом поле… Но важно, что даже на нем мы показали достаточно качественный футбол и выиграли.
Со мной после ЧМ все нормально! Я должен быть готов к сезону. И буду!", - цитирует Ивановича Sport24.
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