Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Вот уж "вдул так вдул". Валерий Карпин в третий раз станет отцом

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил, что в скором времени станет отцом.

"Вот уж "вдул так вдул". Скоро нас ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно", — написал Карпин в своем инстаграме.

В июне прошлого года Карпин женился на Дарье Гордеевой. Для 49-летнего специалиста это третий брак в жизни. У Карпина есть две взрослые дочери от первого брака.

Напомним, что несколько месяцев назад один из подписчиков обратился к Карпину с таким вопросом:

"Вот уж "вдул так вдул". Валерий Карпин в третий раз станет отцом


Инстаграм Валерия Карпина.
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 14:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: ова Жириновский Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (1)
online

Епанутый в первую очередь Карпин писать такое о своей жене, даже в качестве шутки. Так можно писать о бля..ди которую снял
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 15:51) #
  • -3
  •  (3)
online

Хорошо что валера, куролесит теперь в Ростове)))
Цирк, да и только))
______________
Таких карпиных, аленичевых и пр.. И, близко к Спартаку не надо...


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Автор клинический еблан. Уверен, что и Карпину писал он же.

Чичулиналекс, вылезай, чмо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 15:46) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Рубин»
Автор, ты кретин!!! Тут не надо быть лингвистом, чтобы расценить это как оскорбление.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
РуФу вы ипанулись такие заголовки делать?
Придурки и (цитата Лаврова)

не серчай.на руфу,канеш,не умные люди ведут ленту новостей,но Валера сам это написал в инстаграмме.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 15:15) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Lord_Vik
"Вот уж "вдул так вдул". Скоро нас ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно", — написал Карпин в своем инстаграме.


"Вот уж "вдул так вдул". Скоро нас ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно", — написал Карпин в своем инстаграме.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:12) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
РуФу вы ипанулись такие заголовки делать?
Придурки и (цитата Лаврова) angry
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.