"Вот уж "вдул так вдул". Валерий Карпин в третий раз станет отцом

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил, что в скором времени станет отцом."Вот уж "вдул так вдул". Скоро нас ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно", — написал Карпин в своем инстаграме.В июне прошлого года Карпин женился на Дарье Гордеевой. Для 49-летнего специалиста это третий брак в жизни. У Карпина есть две взрослые дочери от первого брака.Напомним, что несколько месяцев назад один из подписчиков обратился к Карпину с таким вопросом: