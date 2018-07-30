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Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек

В Москве задержан Дмитрий Денисов, лидер фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend, сообщает телеграм-канал Mash.

Денисов – один из организаторов драки на платформе Курского вокзала между объединениями фанатов ЦСКА, в результате которой погиб 30-летний Игорь Соколовский, а двое с серьезными травмами попали в больницу.

СК возбудил уголовное дело. Сообщалось, что инцидент, который произошел накануне матча за Суперкубок России между ЦСКА и "Локомотивом" (1:0) в Нижнем Новгороде, случился на бытовой почве, а некоторые его участники, в том числе организатор, находились в состоянии алкогольного опьянения.

По информации Mash, группа, организованная Денисовым, напала на двоих парней, которые обидели их приятеля в вагоне-ресторане.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:32
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(1)
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:04) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Посадить лет на 15 ,гниды,20 на 2.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Слово то какое - "группировки", прямо как у беспредельщиков в 90-е.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 18:49) #
  • +4
  •  (6)

Фашики какие то
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Rule Реальность (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
"фан-группы" joy

https://fanstyle.ru/wp-content/uploads/2010/07/einfach.jpg
Ню-ню
Эти гомо-дрилы хоть раз на матче были?!


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Геральдический вепрь
Вепрь, кабан — гербовая фигура, символизирующая мужество и неустрашимость.
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
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