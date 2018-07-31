Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура

Во вторник футболисты "Спартака" начали подготовку к выездному матчу 2-го тура РПЛ с "Локомотивом".Наравне со всеми тренировался нападающий Луис Адриано, который пропустил матч первого тура Премьер-Лиги с "Оренбургом" (1:0) из-за небольшого повреждения, сообщает официальный сайт столичной команды.Сообщается, что бразилец будет готов к матчу с "Локомотивом", который состоится 4 августа.