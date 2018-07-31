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Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура

Во вторник футболисты "Спартака" начали подготовку к выездному матчу 2-го тура РПЛ с "Локомотивом".

Наравне со всеми тренировался нападающий Луис Адриано, который пропустил матч первого тура Премьер-Лиги с "Оренбургом" (1:0) из-за небольшого повреждения, сообщает официальный сайт столичной команды.

Сообщается, что бразилец будет готов к матчу с "Локомотивом", который состоится 4 августа.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Локомотив Луис Адриано
Сегодня, 14:46
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(1)
№2 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 15:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость,всем здоровья и вперёд Спартак !!!


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:29) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
прекрасная новость! smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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