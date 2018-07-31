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Матч "Крылья Советов" - ЦСКА посетили 39 137 зрителей

На матче первого тура чемпионата России "Крылья Советов" - ЦСКА присутствовали 39 137 зрителей.

Встреча завершилась вничью - 0:0.
Теги: Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 21:00
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4
(1)
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Гинер хоть аншлаг увидел на трибуне
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:10) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Классно. Надеюсь в этом сезоне мы с Крыльями отодвинем Спартак на третье место по посещаемости relaxed

Кто мы? Ты вечно здесь торчишь, на стадио ни ногой, отодвигальщик плешивый.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Здорово, конечно... НО скучновато, факк!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:05) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Классно. Надеюсь в этом сезоне мы с Крыльями отодвинем Спартак на третье место по посещаемости relaxed
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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