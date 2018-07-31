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РПЛ может перенести матч "Рубин" – "Зенит" из-за участия питерцев в Лиге Европы

Матч 3-го тура чемпионата России "Рубин" - "Зенит" может быть перенесен, сообщает "Бизнес-Online".

Изначально игра запланирована на 12 августа, но в случае изменения даты состоится 13 августа.

РПЛ рассматривает возможность переноса из-за участия "Зенита" в квалификации Лиги Европы.

9 августа команда Сергея Семака сыграет с победителем пары "Дунайска Стреда" – "Динамо" Минск.
Теги: Рубин Зенит
Вчера, 23:27
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6
(1)
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:11) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не понимаю смысл переноса.
9 августа (четверг) - 13 августа (пнд) - 16 августа (чтв).
Ну юудет на день меньше подготовки к ответному матчу.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Skyline
мб будут. 78 канал

Так только домашние. Так что первая часть сезона все одно насмарку.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Пох. Все одно показывать не будут.

мб будут. 78 канал обратился к матч тв за правами


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:43) #
  • -1
  •  (1)

Пох. Все одно показывать не будут.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
все по старому.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Вчера, 23:37) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Название сменилось, логотип сменился, канал сменился, маразм остался... smile smile smile
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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